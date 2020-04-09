87 الف حالة وفاة ومليون ونصف اصابة بفيروس كورونا في العالم القدس - معا- تجاوز عدد اصابات فيروس كورونا في العالم حاجز 1.5 مليون حالة، في حين تخطى عدد...

يوميات فيروس إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل المعلومات محدثة حتى الساعة 23:00 بتوقيت القدس المحتلة...

ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي واشنطن- معا- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب من الطبيعي، و...