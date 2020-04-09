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صحة اسرائيل: تعليمات للحد من الجراحة قدر الإمكان خوفًا من نقص التخدير
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
آخر الأخبار
09/04/2020 09:26
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
09/04/2020 09:58
انتهاء حظر التجول لكن الاغلاق مستمر: ارتفاع الوفيات الى 74 في إسرائيل
09/04/2020 09:04
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
09/04/2020 09:37
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
09/04/2020 08:59
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
09/04/2020 09:06
87 الف حالة وفاة ومليون ونصف اصابة بفيروس كورونا في العالم
09/04/2020 10:03
يوميات فيروس
09/04/2020 09:13
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
09/04/2020 09:16
تحذير من انتشار كورونا - فندق في حيفا لاستيعاب المصابين الفلسطينيين
09/04/2020 09:17
الشرطة تغلق 18 محلاً لعدم التزامهم بالطوارئ في قلقيلية
09/04/2020 09:15
نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا
09/04/2020 09:15
اشتية: أولويات الحكومة في الصرف تتركز على ثلاثة بنود
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
انتهاء حظر التجول لكن الاغلاق مستمر: ارتفاع الوفيات الى 74 في إسرائيل
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
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87 الف حالة وفاة ومليون ونصف اصابة بفيروس كورونا في العالم
القدس - معا- تجاوز عدد اصابات فيروس كورونا في العالم حاجز 1.5 مليون حالة، في حين تخطى عدد...
يوميات فيروس
إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل المعلومات محدثة حتى الساعة 23:00 بتوقيت القدس المحتلة...
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
واشنطن- معا- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب من الطبيعي، و...
تحذير من انتشار كورونا - فندق في حيفا لاستيعاب المصابين الفلسطينيين
بيت لحم-معا- لاول مرة في حيفا ، تم تخصيص أول فندق لمرضى كورونا. وهو عبارة عن فندق مكون من...
نيويورك تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا
اشتية: أولويات الحكومة في الصرف تتركز على ثلاثة بنود
القبض على شخص استغل شعاري "الصليب والهلال" للتجارة
5 إصابات جديدة بكورونا في الاردن
الاتحاد الأوروبي يخصص 15 مليار يورو لمواجهة كورونا حول العالم
اسرائيل تستعين بالصين لمكافحة كورونا
ارتفاع مصابي كورونا بمصر الى 1560 و103 وفاة
نقابة الصحفيين توفر 700 لباسا خاصا للصحفيين في فلسطين
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محاولات - د. ناصر اللحام
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حين تسيل الدموع دون قنابل مسيلة للدموع
رغم البث المباشر وكل هذه الأخبار .. هناك أشياء غير مفهومة
" لك ِ يا منازل ُ في القلوبِ منازلُ "
في اليوم السادس "أرى ما أريد" .. بيت لحم روضة أطفال
محليات
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وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:26
انتهاء حظر التجول لكن الاغلاق مستمر: ارتفاع الوفيات الى 74 في إسرائيل
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:58
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:04
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:37
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 08:59
يوميات فيروس
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 10:03
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:13
اشتية: أولويات الحكومة في الصرف تتركز على ثلاثة بنود
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 09:15
القبض على شخص استغل شعاري "الصليب والهلال" للتجارة
نشر بتاريخ: 09/04/2020 الساعة: 00:50
نقابة الصحفيين توفر 700 لباسا خاصا للصحفيين في فلسطين
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 21:32
التنمية الاجتماعية تبدأ بتسجيل الفقراء الجدد
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 20:32
الرئيس يصدر توجيهاته بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 23:09
نابلس- إصابة 3 مطلوبين خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 22:10
اللواء حميد: لا نية لفتح الطرق الآن
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 19:15
كهرباء القدس توفر موظفن لتقديم الخدمات في مقار الهيئات المحلية ببيت لحم
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:38
23 وفاة و500 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية في العالم
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 22:14
القدرة: توقف الفحص المخبري الخاص بكورونا في غزة
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 22:11
"الخارجية": سفارتنا لدى تركيا تتابع أحوال الطلبة والمواطنين العالقين
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 19:15
وكيل وزارة الداخلية في غزة يغادر الحجر الصحي
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:41
دراسة بحثية توصي طرفي الانقسام لإتمام المصالحة
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:47
الإيجاز المسائي: لا إصابات جديدة بعد ظهور نتائج 120 عينة (محدث)
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 20:47
نابلس- إغلاق مقر الهلال وفرض إغلاق أمني على أحياء
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 19:13
اشتية يبحث مع قادة الأمن خططهم خلال الأشهر القادمة
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 19:14
ضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في شمال الخليل
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 17:07
مجلس عمداء جامعة بوليتكنك فلسطين يتابع منظومة التدريس المستجدّة
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 16:58
اغلاق 7 محال تجارية وضبط 15 مركبة لمخالفتها إجراءات الطوارئ في الخليل
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 16:57
مستوطنون يهاجمون مزارعين شرق الشيوخ
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 16:55
وصول معدات فحص من كورويا الجنوبية إلى إسرائيل
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:41
بريطانيا ترصد مليون دولار لدعم الجهود الفلسطينية لمكافحة كورونا
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:17
عودة 110 طلاب من الداخل على متن طائرة تركية
نشر بتاريخ: 08/04/2020 الساعة: 18:27
خاص
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محاكم الاحتلال والاعتقالات في زمن كورونا (تقرير معا)
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54 إصابة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ
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"الاقتصاد": توزيع ارباح الشركات المساهمة يوفر سيولة نقدية تزيد عن 130...
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احصائيات كورونا في فلسطين
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الإصابات المؤكدة
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المتعافون
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الشرطة تغلق 18 محلاً لعدم التزامهم بالطوارئ في قلقيلية
مصر تمدد حظر التجوال
الحكومة بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا
شركة دواء مصرية تصنع 200 ألف جرعة من علاج كورونا
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إسرائيل: الإغلاق يشمل الطرق "المشتركة" في الضفة
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