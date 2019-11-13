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صواريخ غزة قد تمنع قدوم ميسي لإسرائيل مجددا

نشر بتاريخ: 12/11/2019 ( آخر تحديث: 13/11/2019 الساعة: 00:52 )
بيت لحم- معا- أبلغ اتحاد كرة القدم الارجنتيني، منظمي مبارة الارجنتين والباراغوي، بإلغاء المباراة في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى يوم غد الخميس.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب الاثنين القادم، ومن المقرر أن يصل منتخب الاورغواي يوم السبت القادم.

كما من المقرر أن يصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه قبل موعد المبارة بيوم واحد (الأحد)، ولكن المباراة أصبح مشكوك في إقامتها بسبب التصعيد الحالي.

وكانت الارجنتين قد ألغت قبل سنة ونصف مباراة ودية مع إسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية.

وتناولت وسائل الإعلام في الأرجنتين والاروغواي اليوم التصعيد في القطاع والجنوب والذي من شأنه أن يتسبب بإلغاء مباراة البلدين.
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