الصايغ يتفقد المشاريع التنموية لصندوق ووقفية القدس

وبدأ الصايغ جولته بزيارة الملجأ الخيري الإرثذوكسي والإطلاع على الظروف الصعبة التي يمر بها وقدم الصايغ تبرعا عاجلا للملجأ إلى جانب مساهمة أخرى من منيب رشيد المصري وجرى بحث سبل مساندة الملجأ برسالته الإنسانية التي يقدمها.

وبعدها عقد اجتماع مع مديرية التربية والتعليم بمشاركة مدير التربية والتعليم سمير جبريل وبمشاركة والنائب الإداري سوسن الصفدي والنائب الفني عزيزة مشاهرة ومدير مدرسة الفرير جورج النبر والمدير المالي لصندوق ووقفية القدس أحمد النوباني وخلال الاجتماع استعرض طاقم المديرية المدارس التي رممت بتمويل من الصايغ والمشاريع التربية ، وقدموا شكرهم الحثيث لهذه المبادرة التي ساهمت في دعم التعليم بمدينة القدس.

وخلال الجولة زار الوفد مدرسة المطران حيث كان في استقبالهم نيافة المطران سهيل دواني الذي شكر الصايغ على منحته لتأثيث القسم الثانوي بمدرسة المطران.

ثم توجه الوفد لزيارة بلدة جبل المكبر حيث تم شراء ووقف عقار استراتيجي لصالح النادي ثم تمت المشاركة باجتماع مجلس أمناء نادي جبل المكبر المقدسي وبعد الجولة عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق ووقفية القدس.

القدس- معا- على هامش اجتماع مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس تفقد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس ميشيل الصايغ برفقة المدير التنفيذي طاهر الديسي عدد من المشاريع التنموية التي ينفذها صندوق ووقفية القدس ضمن منحة ميشيل الصايغ لدعم التعليم.