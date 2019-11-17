الأحد: 17/11/2019
الأخــبــــــار
  1. الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار
  2. طائرات الاحتلال تجدد قصفها لقطاع غزة
  3. هنية للنخالة: علاقتنا لا انفصام لها
  4. صاروخان بتجاه مستوطنات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي
  5. الأردن: الحفاظ على الوضع القائم في القدس مسؤولية دولية
  6. توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء
  7. تعاون أمريكي إسرائيلي في "حرب الدرونات" بالشرق الأوسط
  8. 40 عاماً في الأسر- البرغوثي: من يسعى للحرية هو مشروع شهيد
  9. الرئيس يرحب بالتصويت على تجديد تفويض الأونروا
  10. اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين
  11. ملادينوف: لايوجد مبرر لاستهداف المدنيين في غزة
  12. نادي الأسير: نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج
  13. حماس والجهاد لـمعا: العلاقة بيننا في أفضل حالاتها على الإطلاق
  14. اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات في صوريف بالخليل
  15. ضبط شاحنة عجول مهربة من إسرائيل في محافظة جنين
  16. اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
  17. تقرير: 90 غارة اسرائيلية على غزة خلفت خسائر بـ 3 مليون دولار
  18. اليوم الذكرى الـ31 لاعلان استقلال فلسطين
  19. الاحتلال يقرر تعليق الدراسة في "عسقلان"
  20. مصرع مسن في حادث سير بدير البلح

حملة "#عين_ معاذ" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

نشر بتاريخ: 16/11/2019 ( آخر تحديث: 16/11/2019 الساعة: 23:46 )
بيت لحم- معا- اطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون حملة الكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (# كلنا-معاذ.. # عين معاذ.. # عين الحقيقة لن تنطفىء)، تضامنا مع الزميل الصحفي معاذ عمارنة، الذي أصيب برصاص اطلقها احد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، يوم أمس الجمعة.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين وعرقلتهم ومنعهم بالقوة من تغطية الأحداث المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية. كما وتضمنت الحملة تأكيد الصحفيين على استمرارهم في نقل معاناة شعبنا رغم التضييق والاستهداف، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين.

وقال صحفيون إن الحملة تنشر رسائل هادفة بعدة لغات، تفضح وتعري سياسات الاحتلال واجراءاته أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لا سيما ممارسته ضد الصحفيين ووسائل محطات الاعلام الفلسطينية.

وشارك الصحفيون بنشر قصة الصحفي عمارنة الذي اصيب أمس الجمعة وصوره، كما ونشروا صورهم حاجبين عينهم اليسرى.
اقـــرأ أيــضــاً
صعوبات تواجه الاونروا في تغطية رواتب موظفيها
اللحام: تصرف حماس خالف توقعات إسرائيل واحذروا تطبيق "المنسق"
سفارتنا في كراكاس تحيي ذكرى إعلان الاستقلال
اعتقال سيدة ألمانية بتهمة الانضمام لـ "داعش"
ملفات مميزة
المزيد
كيف اثرت الجولة الاخيرة على علاقات حماس والجهاد؟
فيديو- اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات بالخليل
محلل اسرائيلي: جولة التصعيد شكلت براعم التعاون بين اسرائيل وحماس
فيديو - صاروخ السرايا الجديد
سرايا القدس: ملتزمون بقرار القيادة وأيدينا على الزناد
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018