حملة "#عين_ معاذ" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

بيت لحم- معا- اطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون حملة الكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (# كلنا-معاذ.. # عين معاذ.. # عين الحقيقة لن تنطفىء)، تضامنا مع الزميل الصحفي معاذ عمارنة، الذي أصيب برصاص اطلقها احد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، يوم أمس الجمعة.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين وعرقلتهم ومنعهم بالقوة من تغطية الأحداث المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية. كما وتضمنت الحملة تأكيد الصحفيين على استمرارهم في نقل معاناة شعبنا رغم التضييق والاستهداف، والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين.

وقال صحفيون إن الحملة تنشر رسائل هادفة بعدة لغات، تفضح وتعري سياسات الاحتلال واجراءاته أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لا سيما ممارسته ضد الصحفيين ووسائل محطات الاعلام الفلسطينية.