برنامج أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الحكومية

وتقود الشركة حالياً استثمارات الصندوق في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وعلى رأسها برنامج "نور فلسطين" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

برنامج نور فلسطين

• الحجم الاستثماري: 200 مليون دولار

• يهدف إلى إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار 8 سنوات وهو ما يعادل 17٪ من احتياجات الطاقة في فلسطين.

• إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في كل من النويعمة (أريحا) وطوباس وجنين

• تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية (كمرحلة أولى)، لتوليد 35 ميجاواط من الكهرباء، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

برنامج أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس

• عدد المدارس: 500 مدرسة حكومية خلال 3 سنوات.

• الحجم الاستثماري: حوالي 35 مليون دولار.

• القدرة الإنتاجية: 35 ميجاواط.

• يتم استخدام جزء من انتاج هذه الأنظمة من الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكات هذه المدارس ويتم بيع الكمية الباقية من انتاج هذه الأنظمة الى شركات توزيع الكهرباء.

• المستفيدون النهائيون: المدارس، وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء.

الشركة المطورة للمشروع

أسس الصندوق شركات لتطوير هذه المشروع، فقد تم تأسيس شركة "إنجاز القدس للطاقة الشمسية" بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس والتي ستقوم بتطوير أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، والتي تشكل ما نسبته 45% من المدارس التي يشملها المشروع، كما تم تأسيس شركة "نور الخليل" بالشراكة مع شركة كهرباء الخليل والتي ستقوم بتطوير انظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء الخليل. سيتم تأسيس شركة اخرى في منطقة امتياز شركة كهرباء الشمال.

الاتفاقيات التكميلية للبرنامج:

1- اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية:

o يتم توقيع الاتفاقية بين شركة توزيع الكهرباء والشركة المطورة للمشروع في منطقة امتياز شركة التوزيع. تنظم هذه الاتفاقية عملية قياس الكهرباء المنتجة من انظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس وفوترتها الى شركات التوزيع خلال فترة المشروع والبالغة 28 سنة بالاضافة الى حقوق وواجبات كل طرف ضمن هذه العلاقة.

o تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية يتم توقيعها بين شركة كهرباء محافظة القدس وشركة انجاز القدس المطورة للمشروع في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس. سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة بين شركات توزيع الكهرباء الأخرى وشركات تطوير المشروع في مناطق تلك الشركات.

2- اتفاقية صافي القياس:

o هي اتفاقية يتم توقيعها بين شركات توزيع الكهرباء ووزارة التربية والتعليم لتنظيم عملية التقاص بين شركة التوزيع والمدارس بخصوص حصة المدارس من الكهرباء المنتجة من الأنظمة واستخدامها لتغطية فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك المدارس.

o تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية يتم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم وشركة كهرباء محافظة القدس بخصوص المدارس الواقعة ضمن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس. سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة بين وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء الأخرى لاحقا.

الفوائد الاقتصادية لبرنامج أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس

o من المتوقع أن يساهم المشروع في تقليل فاتورة الكهرباء السنوية للمدارس المشاركة في المشروع بمعدل 1.2 مليون دولار.

o رفع جودة البيئة التعليمية في فلسطين من خلال استخدام الطاقة النظيفة على أسطح المدارس العامة في فلسطين للمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء في تلك المدارس

التمويل

o تم توقيع قرض من بنك الاستثمار الاوروبي لتمويل 50% من المشروع ويتم الآن مناقشة قرض مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل الجزء الباقي من المشروع.

شركات توزيع الكهرباء

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من شركات توزيع الكهرباء، وهي:

1- شركة كهرباء محافظة القدس

2- شركة توزيع كهرباء الشمال

3- شركة كهرباء منطقة طوباس

4- شركة كهرباء الخليل

وسيتم توسيع المشروع لاحقا ليشمل باقي شركات الكهرباء والبلديات.