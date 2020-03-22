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إصابة مهاجم يوفنتوس الإيطالي ديبالا بفيروس كورونا

نشر بتاريخ: 22/03/2020 ( آخر تحديث: 22/03/2020 الساعة: 10:22 )
بيت لحم- معا- أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، اصابته بفيروس كورونا المستجد لكنه أكد انه بحال "ممتازة".

وكتب ديبالا (26 عاما) السبت في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أردت أن ابلغكم اننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم".

ورد فريق "السيدة العجوز" على تغريدة ديبالا قائلا "نحن فريق واحد، باولو!".

واصدر متصدر الدوري المحلي بيانا جاء فيه "يخضع (ديبالا) لحجر طوعي في بيته منذ الاربعاء 11 اذار. سيبقى خاضعا للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من عوارض".

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس تُعلن اصابته بالفيروس، بعد لاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بالفيروس الذي وصل عدد ضحاياه في العالم الى نحو 13 ألف شخص حتى السبت، ما أدى الى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.
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