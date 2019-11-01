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الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان "مستمرون"
"القسام" تعلن استشهاد عضوها براء العمور متأثراً بجراحه قبل سنوات
الشرطه تضبط 3 قطع سلاح وتقبض على 12 مطلوبا في بيت لحم
بدء توافد المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة
مصرع مواطن سقط من علو بخان يونس
شركة اسرائيلية تخترق واتساب للتجسس على مسؤولين كبار
وزيرة الصحة: الاعتداء على الطواقم الطبية يزداد بوتيرة مقلقة
الاحتلال يقصف موقعين للقسام في قطاع غزة
القاء عبوات على ثكنة الاحتلال بقبر راحيل ببيت لحم
اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي
حركة المبادرة تدين اعتقال المناضلة خالدة جرار
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويقمع وقفة تضامنية مع الاسرى في القدس
اصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم الفوار وإغلاق مدخل المخيم
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي يعبد
نيابة الاحتلال تقرر دفن جثماني الشهيدين ابو صبيح وقنبر بمقابر الارقام
الرئيس العراقي:عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب فراغ دستوري
وفاة سعد السامرائي شقيق القيادي بالجبهة الديموقراطية قيس ابو ليلى
اسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية جنوب لبنان
البنتاغون ينشر لقطات من عملية قتل البغدادي
تعزية ومواساه
نشر بتاريخ: 01/11/2019 ( آخر تحديث: 01/11/2019 الساعة: 11:46 )
تتقدم وكالة معا ورئيس تحريرها ناصر اللحام بأحر التعازي والمواساة الى السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح بوفاة شقيقته (سميرة) ام احمد صباح اليوم
نسأل الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون .
وفـيــات
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تعزية ومواساه
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