تعزية ومواساه

تتقدم وكالة معا ورئيس تحريرها ناصر اللحام بأحر التعازي والمواساة الى السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح بوفاة شقيقته (سميرة) ام احمد صباح اليوم

نسأل الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان