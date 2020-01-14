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مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
اعلان قائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
حالة الطقس
أهم الأخبار
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المقاومة تتصدى - طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
فلسطين تسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين إلى غيانا
تحالفات جديدة في اسرائيل استعدادا لانتخابات الكنيست
"المشتركة" تقدم قائمتها للكنيست
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
الحية: استراتيجية حماس تقوم على 7 محاور
موظفو العقود بوزارة الصحة يطالبون الحكومة بتثبيتهم
الاحتلال يفرج عن الاسير علاء ابو جزر بعد اعتقال 17 عاما
نفايات اسرائيلية في المياه اللبنانية
العاهل الأردني يحذر من "حرب شاملة" في الشرق الأوسط
مــحــاولات
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هيا .. إفعلها يا جبان
بعد 10 سنوات لن يبقى أحد من القيادة الفلسطينية الراهنة
إيران كسرت عين " الأسد "
فضائية مـعـا
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فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
كيف كان التفاعل مع أزمة الكهرباء و"عين الأسد" و"جريمة عجرم"؟
سماء فلسطين على موعد مع أكثر من 30 حدث فلكي خلال 2020
اللحام: 2020 عام شق الطرقات الإستيطانية وشبح الحرب موجود
اقـتـصــــاد
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بنك فلسطين ينظم مؤتمرا حول منهجية القيم في العمل المصرفي
شركة الاتصالات والمركز الطبي في العربية الامريكية يوقعان اتفاقية تعاون
العملات والمعادن
الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين
أبو عوض يناقش مشاريع تدريبية وبنية تحتية في فلسطين بتمويل عربي واسلامي
ريــاضــــة
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منتخبنا يستهل مشواره في بطولة الكأس الذهبية بالفوز على بنغلادش بثنائية
اتحاد ألعاب المضرب يجتمع ويبحث أجندته في مقر اللجنة الأولمبية
ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني
الاتحاد العربي للجودو يثمن جهود الاعلامي ناصر المحتسب
انتهاء مرحلة ذهاب دوري المحترفين بتعادل الامعري والثقافي
اسرائيليات
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اسرائيل تبدأ بضخ الغاز الى مصر
طريقة جديدة لنهب الارض.. الاحتلال يعلن عن محميات طبيعية في الضفة
إسرائيل... الكشف عن خبر منعته الرقابة العسكرية قبل 5 سنوات
هكذا تعمل إسرائيل على استهداف ايران في سوريا والعراق
تحالفات جديدة في اسرائيل استعدادا لانتخابات الكنيست
أســــــــرى
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أوضاع صحية سيئة لـ 3 أسرى يقبعون في معتقلات الاحتلال
الأطفال الأسرى المنقولين إلى "الدامون" يواجهون ظروفاً قاسية
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
الاحتلال يجري عملية لزراعة "بلاتين" في قدم الأسير القاصر حسين يونس
الاحتلال يوافق على نقل ممثل للأسرى القاصرين إلى "الدامون"
عـربــي ودولـي
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الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد
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نفايات اسرائيلية في المياه اللبنانية
الـشــتـات
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لقاء بين انصار الديمقراطية والدكتورة خلود دعيبس في برلين
طوباسي يلتقي رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان
افتتاح الملتقى الاقتصادي الأول للمستثمرين الفلسطينيين في تركيا
مقتل سليماني ورد ايراني وتقاسم اواني وصواني
سفارتنا في لندن تحتج للحكومة البريطانية على التحريض الاسرائيلي
فلسطين 48
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اعلان قائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست
مقتل امرأة طعناً داخل اراضي الـ48
جلسة في بلدية عكا لمناقشة أعمال تطوير مقبرة النبي صالح
الطيبي لأزرق أبيض: جانتس بدوننا لن يكون رئيسا للوزراء
الـمـــــــــرأة
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وزارتا شؤون المرأة والتربية تشكلان لجنة لمتابعة قضايا النوع في التعليم
الحرازين أول فلسطينية تحصل على الوسام الذهبي للمرأة العربية
حمد تفتتح ورشة تستهدف تحديد الأولويات والاحتياجات لقضايا النساء
عبير حامد ضمن أفضل 100 شخصية عالمية لعام 2019
ثــقــافــــة
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أبو سيف: الوزارة مهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه
د. عبدالله يطلق 50 منارة ثقافية تضيء عتمة عام جديد مسربل بظلام الحروب
فلسطين تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب
المعنى والعدم في ديوان "كتابة الصمت" للشاعرة نداء يونس
أقــــــــــلام
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(دولة) خارج سياق الزمان والمكان
صِراع على المسيحيّة في أمريكا اللاتينيّة
إسرائيل وأمريكا في مواجهة الجميع
حروب السايبر بين الاحتلال والمقاومة
عـلــوم وتكنولوجـيـا
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أدلة في "واتس آب" تكشف من حظرك على التطبيق
خدعة تكشف عدد متابعيك الذين قاموا بحفظ صورك الخاصة على "إنستغرام"
كيف نعالج مشكلة ضعف الشبكة في الهاتف؟
ما مستقبل الهواتف الذكية القابلة للطي؟
صـحـــة وحـيـــاة
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علماء: السجائر تؤثر على الصحة النفسية
10 مصادر طبيعية ولذيذة للحديد
القهوة والشوكولاتة تعززان الذكاء
6 سلوكيات تعرقل الحصول على نوم عميق
أخــبـــــار
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البرغوثي: محميات بينيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 16/01/2020 الساعة: 08:38
أين وصلت اجراءات عزل ترامب؟
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 23:42
"المبادرة" تكرم قسم صحة البيئة في مخيم الدهيشة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 22:33
المالكي يلتقي رئيس وزراء غيانا
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:37
عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كولومبيا على آخر التطورات
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:50
عشراوي: لا نريد للكنائس في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 18:14
الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء GRM
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:43
طلاب يصممون نموذج جزيرة اصطناعية في بحر غزة لحل أزمة الكثافة السكانية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:25
مجدلاني يفتتح مركز السراج لتنمية الطفولة بحنين
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:05
أستاذة الهندسة المعمارية نادية حبش ضمن قائمة أكثر 50 مهندسا معماريا
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:49
دولة يبحث مع السفير الاردني إبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:45
مجلس تنظيم قطاع المياه يناقش مع مزودي الخدمة نتائج مؤشرات أداء 2018
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:43
البكري يبحث مع وزير المواصلات احتياجات الخليل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:43
صور- زراعة أشجار في محمية ام الخير جنوب الخليل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 15:48
سلطة المياه وجامعة البولتكنك توقعان مذكرة تعاون
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:56
الوزير غنيم يبحث احتياجات بلدية العيزرية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:35
"الديمقراطية" تلتقي الامين العام لحزب الاستقلال المغربي
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:58
الخارجية: محميات بينت الإستيطانية تُسرع مثوله أمام الجنائية كمجرم حرب
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:25
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:21
محافظ طولكرم يسلم كرسي كهربائي لفتاة من ذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:20
نقابة الصحفيين بغزة تنظم قراءة في كتاب قصص نساء معنفات في اسرائيل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:11
خالد يطالب بتحديث سجل الناخبين في القدس استعداداً للانتخابات العامة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 11:07
تنمية طوباس تنظم ورشة عمل وترمم بيت عائلة وتوزع ستر شتوية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 10:54
جبهة التحرير تدين منع إقامة حفل لاحياء ذكرى خلف وعبد الحميد والعمري
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 09:44
محافظ طولكرم يطلع على مجريات بداية الفصل الدراسي الثاني
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 09:43
انفجار قوي يضرب مصنعا للبتروكيماويات في إسبانيا
نشر بتاريخ: 14/01/2020 الساعة: 21:43
مؤسسة العناية الاهلية تختتم أمسياتها للعام ٢٠١٩
نشر بتاريخ: 14/01/2020 الساعة: 19:07
عشراوي: نتطلع ان ترسخ زيارة ولي العهد البريطاني العلاقات بين البلدين
نشر بتاريخ: 14/01/2020 الساعة: 18:58
إسرائيل: إيران قادرة على امتلاك القنبلة النووية نهاية العام
نشر بتاريخ: 14/01/2020 الساعة: 18:38
الخارجية الإسرائيلية ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا
نشر بتاريخ: 14/01/2020 الساعة: 17:45
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وزير العدل لـ معا: "الجنائية" حسمت امرها وستجلب الشهود والقتلة
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إسرائيل... الكشف عن خبر منعته الرقابة العسكرية قبل 5 سنوات
هكذا تعمل إسرائيل على استهداف ايران في سوريا والعراق
فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
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فضائية مـعـا
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فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
كيف كان التفاعل مع أزمة الكهرباء و"عين الأسد" و"جريمة عجرم"؟
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اللحام: 2020 عام شق الطرقات الإستيطانية وشبح الحرب موجود
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