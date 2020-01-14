الخميس: 16/01/2020
الأخــبــــــار
  1. مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
  2. الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
  3. حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
  4. القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
  5. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
  6. مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
  7. نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
  8. الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
  9. الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
  10. القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
  11. مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
  12. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
  13. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
  14. الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
  15. وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
  16. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
  17. نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
  18. إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
  19. الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
  20. استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
مــحــاولات
المزيد
فضائية مـعـا
المزيد
فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
كيف كان التفاعل مع أزمة الكهرباء و"عين الأسد" و"جريمة عجرم"؟
سماء فلسطين على موعد مع أكثر من 30 حدث فلكي خلال 2020
اللحام: 2020 عام شق الطرقات الإستيطانية وشبح الحرب موجود
اقـتـصــــاد
المزيد
بنك فلسطين ينظم مؤتمرا حول منهجية القيم في العمل المصرفي
ريــاضــــة
المزيد
منتخبنا يستهل مشواره في بطولة الكأس الذهبية بالفوز على بنغلادش بثنائية
اسرائيليات
المزيد
اسرائيل تبدأ بضخ الغاز الى مصر
أســــــــرى
المزيد
أوضاع صحية سيئة لـ 3 أسرى يقبعون في معتقلات الاحتلال
عـربــي ودولـي
المزيد
الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد
الـشــتـات
المزيد
لقاء بين انصار الديمقراطية والدكتورة خلود دعيبس في برلين
فلسطين 48
المزيد
اعلان قائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست
مقتل امرأة طعناً داخل اراضي الـ48
جلسة في بلدية عكا لمناقشة أعمال تطوير مقبرة النبي صالح
الطيبي لأزرق أبيض: جانتس بدوننا لن يكون رئيسا للوزراء
الـمـــــــــرأة
المزيد
وزارتا شؤون المرأة والتربية تشكلان لجنة لمتابعة قضايا النوع في التعليم
الحرازين أول فلسطينية تحصل على الوسام الذهبي للمرأة العربية
حمد تفتتح ورشة تستهدف تحديد الأولويات والاحتياجات لقضايا النساء
عبير حامد ضمن أفضل 100 شخصية عالمية لعام 2019
ثــقــافــــة
المزيد
أبو سيف: الوزارة مهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه
د. عبدالله يطلق 50 منارة ثقافية تضيء عتمة عام جديد مسربل بظلام الحروب
فلسطين تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب
المعنى والعدم في ديوان "كتابة الصمت" للشاعرة نداء يونس
أقــــــــــلام
المزيد
(دولة) خارج سياق الزمان والمكان
صِراع على المسيحيّة في أمريكا اللاتينيّة
إسرائيل وأمريكا في مواجهة الجميع
حروب السايبر بين الاحتلال والمقاومة
عـلــوم وتكنولوجـيـا
المزيد
أدلة في "واتس آب" تكشف من حظرك على التطبيق
خدعة تكشف عدد متابعيك الذين قاموا بحفظ صورك الخاصة على "إنستغرام"
كيف نعالج مشكلة ضعف الشبكة في الهاتف؟
ما مستقبل الهواتف الذكية القابلة للطي؟
صـحـــة وحـيـــاة
المزيد
علماء: السجائر تؤثر على الصحة النفسية
10 مصادر طبيعية ولذيذة للحديد
القهوة والشوكولاتة تعززان الذكاء
6 سلوكيات تعرقل الحصول على نوم عميق
أخــبـــــار
المزيد
ملفات مميزة
المزيد
وزير العدل لـ معا: "الجنائية" حسمت امرها وستجلب الشهود والقتلة
طريقة جديدة لنهب الارض.. الاحتلال يعلن عن محميات طبيعية في الضفة
إسرائيل... الكشف عن خبر منعته الرقابة العسكرية قبل 5 سنوات
هكذا تعمل إسرائيل على استهداف ايران في سوريا والعراق
فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
حالة الطقس
التفاصيل
اليوم
14 | 6
غدا
12 | 7
بعد غد
10 | 6
صورة وتعليق
أسعار العملات
برعاية بنك فلسطين
العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الامـريكي3.453.48
الدينــار الأردنــــي4.864.92
الـــيــــــــــــــــــــــــورو3.843.87
الجـنيـه المـصــري0.210.21
فضائية مـعـا
المزيد
فيديو يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين
كيف كان التفاعل مع أزمة الكهرباء و"عين الأسد" و"جريمة عجرم"؟
سماء فلسطين على موعد مع أكثر من 30 حدث فلكي خلال 2020
اللحام: 2020 عام شق الطرقات الإستيطانية وشبح الحرب موجود
شاهد- كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تحذر من المساس بالاسير زهران
فيديو- تطبيق اتفاقية "سيداو" بين مؤيد ومعارض
مـرور وحوادث
المزيد
مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 في حوادث سير الشهر الماضي
وفاة مسن متأثرا بجروحه إثر حادث سير بغزة
اصابتان في حادثي سير منفصلين جنوب غزة
مصرع طفل بحادث سير جنوب غزة
مصرع طفل دهسا من قبل والدته في الخليل
الاسـتـفـتــاء
الاغلاق: 15/01/2020
إغتيال قاسم سليماني يقود الى :
إشعال الاقليم بالمواجهات والمعارك
0 (0.00%)
تسويات لتهدئة الشرق الاوسط
0 (0.00%)
كلا الاجتمالين
0 (0.00%)
تصويت
يرجى الانتظار ..
وفـيــات
المزيد
اجـتماعيـات
المزيد
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020