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الأخــبــــــار
الأمم المتحدة: تهجير حوالي 350،000 سوري في إدلب بفعل القتال
هيئة الفساد تحيل موظف يعمل باحدى المحاكم للنائب العام بتهمة الاختلاس
روحاني: واشنطن خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت
الاحتلال يرفع حُكم الطفل الأسير أيهم صباح من 35 عاما إلى السجن المؤبد
الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
إصابة شاب بعيار معدني واعتقال 3 آخرين في جنين
الاحتلال يفتش عددا من المنازل في يطا جنوب الخليل ويستدعي مواطنا
مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
اقـتـصــــاد
بنك فلسطين ينظم مؤتمرا حول منهجية القيم في العمل المصرفي
شركة الاتصالات والمركز الطبي في العربية الامريكية يوقعان اتفاقية تعاون
أبو عوض يناقش مشاريع تدريبية وبنية تحتية في فلسطين بتمويل عربي واسلامي
سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف لحماية الصراف الآلي
16/01/2020 10:11
العملات والمعادن
16/01/2020 09:02
العملات والمعادن
15/01/2020 08:59
الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين
14/01/2020 17:54
وزارة الاقتصاد تسجل 138 مصنعا جديدا خلال العام 2019
14/01/2020 16:12
الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة 1.58% خلال العام 2019
14/01/2020 11:25
العملات والمعادن
14/01/2020 08:34
استقالة نائب محافظ سلطة النقد
13/01/2020 18:25
"سوق راس المال" ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات استشارية
13/01/2020 16:59
بنك فلسطين يوقع اتفاقية شراكة إبداعية مع مؤسسة النيزك
13/01/2020 15:50
"يونيبال" تحتفي بنتائجها للعام 2019
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 12:18
"الاقتصاد" تسجل 1779 شركة خلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 12:16
انتخاب عامر العسيلي رئيسا لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 15:49
"هيونداي موتور" تكشف عن منظومة مستقبلية متكاملة للنقل الحضري
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 13:59
العملات والمعادن
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 08:36
المشروبات الوطنية تركب مظلات في مدارس بنات كفر نعمة والفاطمية والرازي
نشر بتاريخ: 11/01/2020 الساعة: 15:06
البنك الدولي.. هكذا سيكون الاقتصاد العالمي خلال 2020
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 20:28
وزارة الاتصالات وبنك فلسطين يفتتحان مخيمات البرمجة الشتوية للشباب
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 18:43
تراجع أسعار النفط عالميا
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 17:37
محافظ سلطة النقد يلتقي وزيرة شؤون المرأة
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 10:07
العملات والمعادن
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 08:40
ضبط 152 طنا من منتجات الاحتلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 11:03
إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال– كانون أول 2019
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 09:43
العملات والمعادن
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 09:33
أسعار النفط تقفز بعد مقتل قائد عسكري إيراني
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 08:57
الذهب يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر
نشر بتاريخ: 03/01/2020 الساعة: 09:22
مسيرة زاخرة لشركة جوال في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2019
نشر بتاريخ: 02/01/2020 الساعة: 13:24
أسعار المحروقات والغاز
نشر بتاريخ: 01/01/2020 الساعة: 10:15
بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير
نشر بتاريخ: 31/12/2019 الساعة: 16:07
العسيلي والاتحاد العام للغرف التجارية يبحثان الأوضاع الاقتصادية
نشر بتاريخ: 31/12/2019 الساعة: 13:54
"النقد" تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصر
نشر بتاريخ: 31/12/2019 الساعة: 13:53
المشروبات الوطنية تعيد تأهيل مكتبة الأطفال في مستشفى المقاصد بالقدس
نشر بتاريخ: 30/12/2019 الساعة: 17:10
المواصفات والمقاييس تعتمد عددا من المواصفات الجديدة والمحدثة
نشر بتاريخ: 29/12/2019 الساعة: 16:18
الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال تشرين ثاني
نشر بتاريخ: 29/12/2019 الساعة: 13:41
"جيب رانجلر" تحصد جائزة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضية" للسنة العاشرة
نشر بتاريخ: 29/12/2019 الساعة: 11:41
العملات والمعادن
نشر بتاريخ: 29/12/2019 الساعة: 09:02
بالتل: خدمات الاتصالات لم تتأثر بالمنخفض وتعاملنا مع عشرات الحوادث
نشر بتاريخ: 28/12/2019 الساعة: 19:20
النفط يصعد ويسجل ذروة 3 أشهر
نشر بتاريخ: 28/12/2019 الساعة: 13:15
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مجموعة شركات صفد
نشر بتاريخ: 26/12/2019 الساعة: 18:12
الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء
نشر بتاريخ: 26/12/2019 الساعة: 10:33
المشروبات الوطنية تركب مظلتين في مدرسة سيلة الظهر الصناعية
نشر بتاريخ: 25/12/2019 الساعة: 12:24
النقد تصدر تقريرا حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2020
نشر بتاريخ: 24/12/2019 الساعة: 16:31
بنك فلسطين يدعم افتتاح قاعة متعددة الأغراض في مخيم عين السلطان
نشر بتاريخ: 24/12/2019 الساعة: 14:16
الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد للسلع A1 وA2
نشر بتاريخ: 24/12/2019 الساعة: 12:51
بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار "إصرار لنواصل المشوار"
نشر بتاريخ: 24/12/2019 الساعة: 10:24
العملات والمعادن
نشر بتاريخ: 24/12/2019 الساعة: 08:42
"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله الحكومي
نشر بتاريخ: 23/12/2019 الساعة: 17:32
البدء بأعمال تشطيبات المسجد في روابي
نشر بتاريخ: 23/12/2019 الساعة: 16:13
الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو" يطلقون "مستدامة"
نشر بتاريخ: 23/12/2019 الساعة: 09:19
المشروبات الوطنية تتبرع بمظلة لبيت المسنين التابع للهلال الأحمر
نشر بتاريخ: 19/12/2019 الساعة: 15:58
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