الخميس: 16/01/2020
الأخــبــــــار
  1. الأمم المتحدة: تهجير حوالي 350،000 سوري في إدلب بفعل القتال
  2. هيئة الفساد تحيل موظف يعمل باحدى المحاكم للنائب العام بتهمة الاختلاس
  3. روحاني: واشنطن خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت
  4. الاحتلال يرفع حُكم الطفل الأسير أيهم صباح من 35 عاما إلى السجن المؤبد
  5. الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
  6. إصابة شاب بعيار معدني واعتقال 3 آخرين في جنين
  7. الاحتلال يفتش عددا من المنازل في يطا جنوب الخليل ويستدعي مواطنا
  8. مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
  9. الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
  10. حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
  11. القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
  12. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
  13. مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
  14. نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
  15. الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
  16. الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
  17. القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
  18. مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
  19. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
  20. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
اقـتـصــــادRSS Feed
بنك فلسطين ينظم مؤتمرا حول منهجية القيم في العمل المصرفي
سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف لحماية الصراف الآلي
16/01/2020 10:11
العملات والمعادن
16/01/2020 09:02
العملات والمعادن
15/01/2020 08:59
الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين
14/01/2020 17:54
وزارة الاقتصاد تسجل 138 مصنعا جديدا خلال العام 2019
14/01/2020 16:12
الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة 1.58% خلال العام 2019
14/01/2020 11:25
العملات والمعادن
14/01/2020 08:34
استقالة نائب محافظ سلطة النقد
13/01/2020 18:25
"سوق راس المال" ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات استشارية
13/01/2020 16:59
بنك فلسطين يوقع اتفاقية شراكة إبداعية مع مؤسسة النيزك
13/01/2020 15:50
    وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
    جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020