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القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
وزيرا الطاقة المصري والاسرائيلي يعلنان بدء ضخ الغاز من اسرائيل لمصر
حال الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
أســــــــرى
الاحتلال يوافق على نقل ممثل للأسرى القاصرين إلى "الدامون"
الاحتلال يجري عملية لزراعة "بلاتين" في قدم الأسير القاصر حسين يونس
اتفاق بتحويل الأسير زهران للتحقيق
أوضاع صحية سيئة لـ 3 أسرى يقبعون في معتقلات الاحتلال
15/01/2020 14:55
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
15/01/2020 12:20
37 حالة اعتقال لصيادين من غزة خلال 2019
14/01/2020 15:54
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة بينهم أشقاء
14/01/2020 12:40
بعد انتهاء محكوميته 18 عاما- الاحتلال يعيد اعتقال مقدسي
14/01/2020 09:19
الاحتلال يرفض الافراج عن الاسير ابو جزر بعد انتهاء حكمه
14/01/2020 08:25
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين
14/01/2020 07:20
الأسير أحمد زهران ينتصر على الاحتلال
13/01/2020 22:52
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة
13/01/2020 14:43
هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل السطو على أموال عائلات الأسرى
13/01/2020 12:05
الأطفال الأسرى المنقولين إلى "الدامون" يواجهون ظروفاً قاسية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:04
بالاسماء- نقل (33) طفلا اسيرا من عوفر إلى الدامون
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 11:54
قوات القمع تقتحم قسم 2 في "ريمون" وتُنكل بالأسرى
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 11:23
أطبّاء الاحتلال: خطر حقيقي على حياة الأسير زهران
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 10:22
(1070) أسيراً ملتحقون ببرنامج التعليم الجامعي
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 09:52
حماس تحذر الاحتلال من سياسية الاهمال الطبي بحق الاسرى
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 09:50
الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شروق البدن
نشر بتاريخ: 13/01/2020 الساعة: 09:45
هيئة الأسرى: نقل (34) قاصراً إلى سجن "الدامون"
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 18:54
غرامات تجاوزت 54 ألف شيقل بحق الأسرى الأطفال في "عوفر"
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 13:33
توتر في ريمون بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 13:02
قوات القمع تقتحم قسم (3) في "ريمون" وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 11:42
قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 11:12
اسير من الخليل يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 10:34
بانضمام مسالمة- قائمة عمداء الأسرى ترتفع الى 50 اسيرا
نشر بتاريخ: 12/01/2020 الساعة: 10:30
نادي الأسير: نقل الأطفال الأسرى دون ممثلين استهداف لمصيرهم
نشر بتاريخ: 11/01/2020 الساعة: 17:47
إدارة السجون تنوي نقل ٦٠ قاصرا إلى "الدامون" دون ممثلين عنهم
نشر بتاريخ: 11/01/2020 الساعة: 14:50
لليوم 111- الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه
نشر بتاريخ: 11/01/2020 الساعة: 10:31
الأسرى في النقب يعيشون أوضاعا كارثية
نشر بتاريخ: 10/01/2020 الساعة: 14:47
الاحتلال يخطر عائلات 3 اسرى بهدم منازلهم
نشر بتاريخ: 10/01/2020 الساعة: 12:40
الاحتلال يفرج عن أبو حطب بعد 17 عاما من الاعتقال
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 19:03
اعتقالات في الضفة
نشر بتاريخ: 09/01/2020 الساعة: 09:00
اقتحام قسم (4) في معتقل "مجيدو" والاعتداء على الأسرى
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 23:23
الأسير سامر عربيد ما يزال يعاني من آثار التعذيب
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 12:53
قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 12:49
الشعبية برفح تنظم وقفة إسنادية مع الاسير زهران
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 11:06
الاحتلال يسحب مزوالة المهنة من محامي هيئة شؤون الاسرى
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 10:07
استقرار الوضع الصحي للمعتقل القاصر يونس
نشر بتاريخ: 08/01/2020 الساعة: 09:50
الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة
نشر بتاريخ: 07/01/2020 الساعة: 14:49
107 أيام على إضرابه- محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم للأسير زهران
نشر بتاريخ: 07/01/2020 الساعة: 13:22
للمرة الثالثة- تأجيل النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار"
نشر بتاريخ: 07/01/2020 الساعة: 11:41
الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 12:44
نقل 92 أسيراً في "مجدو" بسبب غرق القسم
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 09:39
اللواء ابو بكر يحذر من توتر الأوضاع بالسجون
نشر بتاريخ: 06/01/2020 الساعة: 09:11
الأسرى في معتقل "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 22:44
قضية الأسير زهران المضرب عن الطعام منذ 105 ايام بلا حلول
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 16:56
تردي الوضع الصحي للأسيرة وفاء نعالوة
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 15:21
الاحتلال ينقل أسرى قسم (6) في "ريمون" إلى "نفحة"
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 11:46
38 عاماً على اعتقال الأسيرين يونس
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 11:44
"لجنة الافراج المبكر" في مجدو تقرر الافراج عن الأسير محمود الهبل
نشر بتاريخ: 05/01/2020 الساعة: 11:41
153 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال العام الماضي بينهن جريحات وقاصرات
نشر بتاريخ: 02/01/2020 الساعة: 17:47
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