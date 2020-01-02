الخميس: 16/01/2020
الأخــبــــــار
  1. القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
  2. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
  3. مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
  4. نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
  5. الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
  6. الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
  7. القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
  8. مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
  9. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
  10. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
  11. الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
  12. وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
  13. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
  14. نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
  15. إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
  16. الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
  17. استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
  18. الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
  19. وزيرا الطاقة المصري والاسرائيلي يعلنان بدء ضخ الغاز من اسرائيل لمصر
  20. حال الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
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الاحتلال يوافق على نقل ممثل للأسرى القاصرين إلى "الدامون"
أوضاع صحية سيئة لـ 3 أسرى يقبعون في معتقلات الاحتلال
15/01/2020 14:55
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
15/01/2020 12:20
37 حالة اعتقال لصيادين من غزة خلال 2019
14/01/2020 15:54
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة بينهم أشقاء
14/01/2020 12:40
بعد انتهاء محكوميته 18 عاما- الاحتلال يعيد اعتقال مقدسي
14/01/2020 09:19
الاحتلال يرفض الافراج عن الاسير ابو جزر بعد انتهاء حكمه
14/01/2020 08:25
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين
14/01/2020 07:20
الأسير أحمد زهران ينتصر على الاحتلال
13/01/2020 22:52
الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من الضفة
13/01/2020 14:43
هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل السطو على أموال عائلات الأسرى
13/01/2020 12:05
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