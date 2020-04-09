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الاقتصاد
09/04/2020
مصر تستعد لرفع الدعم عن الكهرباء وقفزات متتالية لأسعار الذهب
09/04/2020
التأمين الوطنية تقرّ توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%
09/04/2020
العملات والمعادن
08/04/2020
"الاقتصاد" تتلف اطنانا من منتجات الاحتلال
08/04/2020
"الاقتصاد": توزيع ارباح الشركات المساهمة يوفر سيولة نقدية تزيد عن 130 مليون دولار
08/04/2020
موظفو صندوق الاستثمار وشركاته يتبرعون بـ 500 ألف شيقل
08/04/2020
العملات والمعادن
07/04/2020
المشروبات الوطنية تواصل مساهماتها لدعم جهود الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية
07/04/2020
"باديكو" والتجمع المقدسي يتفقان على تحويل فندق سانت جورج لمقر حجر مجاني
07/04/2020
العملات والمعادن
06/04/2020
موظفو بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لـــ "وقفة عز"
06/04/2020
العملات والمعادن
05/04/2020
وزير الاقتصاد يقرر منع إدخال السلع والمواد المستعملة الاسرائيلية
05/04/2020
"سنيورة" توزع طرودا غذائية على العائلات المتضررة بالقدس نتيجة فيروس كورونا
05/04/2020
العملات والمعادن
05/04/2020
العقاد: أيبك تدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا بمبلغ تجاوز المليون دولار أمريكي
04/04/2020
مجموعة بنك فلسطين تقدم 6.5 مليون شيكل دعما لجهود مواجهة كورونا
03/04/2020
سلطة النقد: إدخال 50 مليون شيقل للمصارف في غزة
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