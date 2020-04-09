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أخــبـــــار
09/04/2020
التنمية الاجتماعية واتحاد الجمعيات توزعان الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية
09/04/2020
محافظ طولكرم ووزير الحكم المحلي يبحثان عددا من القضايا
09/04/2020
تقرير: ترامب تجاهل تحذيرات لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين من انتشار كورونا
09/04/2020
الهند ترسل ادوية الى اسرائيل لعلاج الكورونا
09/04/2020
الجامعة العربية: إسرائيل تستغل إلانشغال بكورونا لتصعيد عدوانها
09/04/2020
"اللجنة الوطنية" تشارك في حلقة نقاش افتراضية "للألسكو" حول واقع التعليم عن بعد
09/04/2020
الصحة المصرية تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا
09/04/2020
263 مصابا- لا إصابات جديدة في فلسطين
09/04/2020
منظمة الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي الأشخاص الأصحاء
09/04/2020
تدني مستوى الجباية بقطاع المياه الى 30%
09/04/2020
يوميات فيروس
09/04/2020
فتح بالأقاليم الجنوبية تطلق حملة "سلامتك بتهمنا"
09/04/2020
"الإغاثة 48" تلبي نداء القطاع الصحي في غزة وتتبرع بجهازي غسيل كلى
09/04/2020
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
09/04/2020
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
09/04/2020
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
09/04/2020
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
09/04/2020
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
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