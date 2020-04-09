الخميس: 09/04/2020
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أخــبـــــار

التنمية الاجتماعية واتحاد الجمعيات توزعان الدفعة  الثانية من المساعدات الإنسانية
09/04/2020
التنمية الاجتماعية واتحاد الجمعيات توزعان الدفعة  الثانية من المساعدات الإنسانية
محافظ طولكرم ووزير الحكم المحلي يبحثان عددا من القضايا 
09/04/2020
محافظ طولكرم ووزير الحكم المحلي يبحثان عددا من القضايا 
تقرير: ترامب تجاهل تحذيرات لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين من انتشار كورونا
09/04/2020
تقرير: ترامب تجاهل تحذيرات لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين من انتشار كورونا
الهند ترسل ادوية الى اسرائيل لعلاج الكورونا
09/04/2020
الهند ترسل ادوية الى اسرائيل لعلاج الكورونا
الجامعة العربية: إسرائيل تستغل إلانشغال بكورونا لتصعيد عدوانها
09/04/2020
الجامعة العربية: إسرائيل تستغل إلانشغال بكورونا لتصعيد عدوانها
&quot;اللجنة الوطنية&quot; تشارك في حلقة نقاش افتراضية &quot;للألسكو&quot; حول واقع التعليم عن بعد
09/04/2020
"اللجنة الوطنية" تشارك في حلقة نقاش افتراضية "للألسكو" حول واقع التعليم عن بعد
الصحة المصرية تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا
09/04/2020
الصحة المصرية تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا
263 مصابا- لا إصابات جديدة في فلسطين
09/04/2020
263 مصابا- لا إصابات جديدة في فلسطين
منظمة الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي الأشخاص الأصحاء
09/04/2020
منظمة الصحة العالمية: الكمامات لا تحمي الأشخاص الأصحاء
تدني مستوى الجباية بقطاع المياه الى 30%
09/04/2020
تدني مستوى الجباية بقطاع المياه الى 30%
يوميات فيروس
09/04/2020
يوميات فيروس
فتح بالأقاليم الجنوبية تطلق حملة &quot;سلامتك بتهمنا&quot;
09/04/2020
فتح بالأقاليم الجنوبية تطلق حملة "سلامتك بتهمنا"
&quot;الإغاثة 48&quot; تلبي نداء القطاع الصحي في غزة وتتبرع بجهازي غسيل كلى 
09/04/2020
"الإغاثة 48" تلبي نداء القطاع الصحي في غزة وتتبرع بجهازي غسيل كلى 
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
09/04/2020
ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا للوضع الطبيعي
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
09/04/2020
وزارة الصحة الأمريكية: نفاد مخزون المستلزمات الطبية بالكامل تقريبًا
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
09/04/2020
100 يوم على جائحة كورونا المستجد
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
09/04/2020
إصابة صيادين اثنين برصاص الاحتلال ببحر غزة
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
09/04/2020
الطقس: منخفض جوي وأمطار يومي الجمعة والسبت
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