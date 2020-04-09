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أسرى
08/04/2020
هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية تبحث سبل إحياء يوم الأسير
07/04/2020
الأشقر: الاحتلال يريد صفقة حسب مقاسه الخاص وغير مستعد لتلبيه شروط المقاومة
07/04/2020
أسير من نابلس يرفض كل مظاهر الاستقبال ويقرر الحجر الصحي
07/04/2020
مؤسسات الأسرى: 357 حالة اعتقال خلال آذار
07/04/2020
اليوم- الافراج عن القاصر المصاب أسامة يحيى تميمي
06/04/2020
حمدونة : إسرائيل الوحيدة بالعالم التي تتحفظ على الأسرى
06/04/2020
لجنة الأسرى تعلق اعتصام أهالي الأسرى للأسبوع الرابع على التوالي
05/04/2020
الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج عنهم في ظل انتشار "كورونا"
04/04/2020
إدارة "عوفر" تنقل أسرى تم حجرهم إلى سجن "سهرونيم"
04/04/2020
أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في السجون لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم ال...
04/04/2020
أسرى فلسطين: الاحتلال يخفي حقيقة أوضاع الاسرى المخالطين للمحرر صرصور في عوفر
03/04/2020
برهوم: مبادرة السنوار حول الاسرى تعكس قيم ومبادىء حماس
03/04/2020
هيئة الأسرى: البدء بتنفيذ اجراءات وقائية داخل أقسام المعتقل والبوسطة
03/04/2020
خطوات احتجاجية للأسرى في "عوفر" بعد رفض الاحتلال أخذ عينات منهم
01/04/2020
وزارة الأسرى: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي كورونا
01/04/2020
فتح تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
31/03/2020
هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي بوضع صحي حرج
31/03/2020
إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون
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