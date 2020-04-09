الخميس: 09/04/2020
البث المباشر

أسرى

هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية تبحث سبل إحياء يوم الأسير
08/04/2020
هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية تبحث سبل إحياء يوم الأسير
الأشقر: الاحتلال يريد صفقة حسب مقاسه الخاص وغير مستعد لتلبيه شروط المقاومة
07/04/2020
الأشقر: الاحتلال يريد صفقة حسب مقاسه الخاص وغير مستعد لتلبيه شروط المقاومة
أسير من نابلس يرفض كل مظاهر الاستقبال ويقرر الحجر الصحي
07/04/2020
أسير من نابلس يرفض كل مظاهر الاستقبال ويقرر الحجر الصحي
مؤسسات الأسرى: 357 حالة اعتقال خلال آذار
07/04/2020
مؤسسات الأسرى: 357 حالة اعتقال خلال آذار
اليوم- الافراج عن القاصر المصاب أسامة يحيى تميمي
07/04/2020
اليوم- الافراج عن القاصر المصاب أسامة يحيى تميمي
حمدونة : إسرائيل الوحيدة بالعالم التي تتحفظ على الأسرى
06/04/2020
حمدونة : إسرائيل الوحيدة بالعالم التي تتحفظ على الأسرى
لجنة الأسرى تعلق اعتصام أهالي الأسرى للأسبوع الرابع على التوالي
06/04/2020
لجنة الأسرى تعلق اعتصام أهالي الأسرى للأسبوع الرابع على التوالي
الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج عنهم في ظل انتشار &quot;كورونا&quot;
05/04/2020
الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج عنهم في ظل انتشار "كورونا"
إدارة &quot;عوفر&quot; تنقل أسرى تم حجرهم إلى سجن &quot;سهرونيم&quot;
04/04/2020
إدارة "عوفر" تنقل أسرى تم حجرهم إلى سجن "سهرونيم"
أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في السجون لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة
04/04/2020
أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في السجون لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم ال...
أسرى  فلسطين: الاحتلال يخفي حقيقة أوضاع الاسرى المخالطين للمحرر صرصور في عوفر 
04/04/2020
أسرى  فلسطين: الاحتلال يخفي حقيقة أوضاع الاسرى المخالطين للمحرر صرصور في عوفر 
برهوم: مبادرة السنوار حول الاسرى تعكس قيم ومبادىء حماس
03/04/2020
برهوم: مبادرة السنوار حول الاسرى تعكس قيم ومبادىء حماس
هيئة الأسرى: البدء بتنفيذ اجراءات وقائية داخل أقسام المعتقل والبوسطة
03/04/2020
هيئة الأسرى: البدء بتنفيذ اجراءات وقائية داخل أقسام المعتقل والبوسطة
خطوات احتجاجية للأسرى في &quot;عوفر&quot; بعد رفض الاحتلال أخذ عينات منهم
03/04/2020
خطوات احتجاجية للأسرى في "عوفر" بعد رفض الاحتلال أخذ عينات منهم
وزارة الأسرى: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي كورونا
01/04/2020
وزارة الأسرى: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى والخوف من تفشي كورونا
فتح تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
01/04/2020
فتح تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي بوضع صحي حرج
31/03/2020
هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي بوضع صحي حرج
إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون
31/03/2020
إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في السجون
ملفات مميزة
المزيد
إسرائيل: الإغلاق يشمل الطرق "المشتركة" في الضفة إسرائيل تبدي استعدادها للتفاوض مع حماس بشأن الأسرى معا تكشف كيف اصيب عمال بني نعيم بالكورونا لماذا يموت الشباب الأصحاء من فيروس كورونا؟ اما الاتفاق او الانفجار.. غانتس يبعث رسالة تهديد لنتنياهو
وكالة معا الاخبارية - جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020
تصميم وبرمجة شركة بلو للتقنية والتطوير