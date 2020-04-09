الخميس:
09/04/2020
البث المباشر
حول الموقع
اتصل بنا
أعلن معنا
محلي
القدس
الخليل
رام الله
بيت لحم
غزة
جنين
أريحا
نابلس
قلقيلية
سلفيت
طوباس
طولكرم
فلسطين 48
فضائية معا
الشتات
عربي ودولي
اسرائيليات
أخــبـــــار
الاقتصاد
كورونا
اجـتماعيات
سيارات
ملفات مميزة
مرور وحوادث
رياضة
أسرى
الـمرأة
ثــقــافة
صحة وحياة
محاولات
أقلام
تكنولوجيا
مرور وحوادث
03/04/2020
5 اصابات بحادث مروري تسبب به طفل في النصيرات
01/04/2020
مقتل مواطن على يد شقيقه بخان يونس
01/04/2020
وفاة طفل 15 شهرا غرقا بقناة مياه في اريحا
31/03/2020
مصرع طفلة بحادث سير جنوب القطاع
30/03/2020
مصرع شاب حرقا في شجار بجنين
30/03/2020
مصرع طفلة بحادث دهس في بيت لحم
30/03/2020
مصرع طفلة إثر سقوط طاولة تلفاز عليها بخان يونس
29/03/2020
المأساة مستمرة.. عدد ضحايا حريق النصيرات يرتفع لـ25 بوفاة معلمة
29/03/2020
وفاة شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات الى 24
29/03/2020
مقتل رئيس مجلس قروي النصارية شرق نابلس
29/03/2020
العثور على جثة مواطن غرب جنين متوفيا داخل احدى السكنات
12/03/2020
بعد مصرع مسن - إحراق عدة منازل في بني نعيم
12/03/2020
مصرع مواطن دهسا بشجار في بني نعيم شرقي الخليل
30/03/2020
غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح
30/03/2020
مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل
25/02/2020
مصرع شاب فلسطيني بحادث سير بمصر
24/02/2020
انتحار مواطن شمال غزة
24/02/2020
مصرع طفل دهسا في رفح
الأولى
1
2
3
4
التالية
الأخيرة
ملفات مميزة
المزيد
إسرائيل: الإغلاق يشمل الطرق "المشتركة" في الضفة
إسرائيل تبدي استعدادها للتفاوض مع حماس بشأن الأسرى
معا تكشف كيف اصيب عمال بني نعيم بالكورونا
لماذا يموت الشباب الأصحاء من فيروس كورونا؟
اما الاتفاق او الانفجار.. غانتس يبعث رسالة تهديد لنتنياهو
تابعنا على
حول الموقع
التغطية
الأخبار
الاقتصاد
أسرى
رياضة
مرور وحوادث
الـشــتـات
فلسطين 48
عـربــي ودولـي
اسرائيليات
اتصل بنا
أعلن معنا
وكالة معا الاخبارية - جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020
تصميم وبرمجة