الخميس: 09/04/2020
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مرور وحوادث

5 اصابات بحادث مروري تسبب به طفل في النصيرات
03/04/2020
5 اصابات بحادث مروري تسبب به طفل في النصيرات
مقتل مواطن على يد شقيقه بخان يونس
01/04/2020
مقتل مواطن على يد شقيقه بخان يونس
وفاة طفل 15 شهرا غرقا بقناة مياه في اريحا
01/04/2020
وفاة طفل 15 شهرا غرقا بقناة مياه في اريحا
مصرع طفلة بحادث سير جنوب القطاع
31/03/2020
مصرع طفلة بحادث سير جنوب القطاع
مصرع شاب حرقا في شجار بجنين
30/03/2020
مصرع شاب حرقا في شجار بجنين
مصرع طفلة بحادث دهس في بيت لحم
30/03/2020
مصرع طفلة بحادث دهس في بيت لحم
مصرع طفلة إثر سقوط طاولة تلفاز عليها بخان يونس
30/03/2020
مصرع طفلة إثر سقوط طاولة تلفاز عليها بخان يونس
المأساة مستمرة.. عدد ضحايا حريق النصيرات يرتفع لـ25 بوفاة معلمة
29/03/2020
المأساة مستمرة.. عدد ضحايا حريق النصيرات يرتفع لـ25 بوفاة معلمة
وفاة شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات الى 24
29/03/2020
وفاة شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات الى 24
مقتل رئيس مجلس قروي النصارية شرق نابلس
29/03/2020
مقتل رئيس مجلس قروي النصارية شرق نابلس
العثور على جثة مواطن غرب جنين متوفيا داخل احدى السكنات
29/03/2020
العثور على جثة مواطن غرب جنين متوفيا داخل احدى السكنات
بعد مصرع مسن - إحراق عدة منازل في بني نعيم
12/03/2020
بعد مصرع مسن - إحراق عدة منازل في بني نعيم
مصرع مواطن دهسا بشجار في بني نعيم شرقي الخليل
12/03/2020
مصرع مواطن دهسا بشجار في بني نعيم شرقي الخليل
غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح
30/03/2020
غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح
مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل
30/03/2020
مصرع مواطن بحادث دهس في الخليل
مصرع شاب فلسطيني بحادث سير بمصر
25/02/2020
مصرع شاب فلسطيني بحادث سير بمصر
انتحار مواطن شمال غزة
24/02/2020
انتحار مواطن شمال غزة
مصرع طفل دهسا في رفح
24/02/2020
مصرع طفل دهسا في رفح
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