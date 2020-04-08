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الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة
الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة
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عـربــي ودولـي
08/04/2020
وفاة أردني بسبب كورونا في بريطانيا
08/04/2020
الصحة المصرية : نقل الحالات غير الخطيرة الى المدن الجامعية لاستكمال العلاج
08/04/2020
ترامب يخسر مليار دولار بسبب كوورنا
08/04/2020
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
08/04/2020
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
08/04/2020
الصحة البريطانية: وضع جونسون مستقر ومعنوياته جيدة
08/04/2020
الصين: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع من جديد
08/04/2020
ترامب يعلن تعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية الصحة العالمية
08/04/2020
ملكة جمال بريطانيا تعود لمهنة الطب بسبب كورونا
08/04/2020
الجيش المصري يكشف عن خطته العسكرية لمواجهة كورونا
08/04/2020
بعد 76 يوما- الصين ترفع حظر الخروج من ووهان
08/04/2020
مصر تقدم دعم نقدي شهري للعمالة اليومية المتضررة من كورونا
07/04/2020
إيران- إصابة 54 عسكريا بكورونا
07/04/2020
ايران: سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما
07/04/2020
الصحة العالمية: العالم بحاجة لنحو 6 ملايين ممرضة إضافية
07/04/2020
الصين تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي وفاة جديدة بكورونا
07/04/2020
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 75 ألفا وأوروبا وامريكا الأكثر تضررا
07/04/2020
الصحة المصرية : 95% من اصابات كورونا طفيفة
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