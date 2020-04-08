الأربعاء: 08/04/2020
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الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة
الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

عـربــي ودولـي

وفاة أردني بسبب كورونا في بريطانيا
08/04/2020
وفاة أردني بسبب كورونا في بريطانيا
الصحة المصرية : نقل الحالات غير الخطيرة الى المدن الجامعية لاستكمال العلاج
08/04/2020
الصحة المصرية : نقل الحالات غير الخطيرة الى المدن الجامعية لاستكمال العلاج
ترامب يخسر مليار دولار بسبب كوورنا
08/04/2020
ترامب يخسر مليار دولار بسبب كوورنا
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
08/04/2020
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
08/04/2020
الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه
الصحة البريطانية: وضع جونسون مستقر ومعنوياته جيدة
08/04/2020
الصحة البريطانية: وضع جونسون مستقر ومعنوياته جيدة
الصين: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع من جديد
08/04/2020
الصين: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع من جديد
ترامب يعلن تعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية الصحة العالمية
08/04/2020
ترامب يعلن تعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية الصحة العالمية
ملكة جمال بريطانيا تعود لمهنة الطب بسبب كورونا
08/04/2020
ملكة جمال بريطانيا تعود لمهنة الطب بسبب كورونا
الجيش المصري يكشف عن خطته العسكرية لمواجهة كورونا
08/04/2020
الجيش المصري يكشف عن خطته العسكرية لمواجهة كورونا
بعد 76 يوما- الصين ترفع حظر الخروج من ووهان
08/04/2020
بعد 76 يوما- الصين ترفع حظر الخروج من ووهان
مصر تقدم دعم نقدي شهري للعمالة اليومية  المتضررة من كورونا 
08/04/2020
مصر تقدم دعم نقدي شهري للعمالة اليومية  المتضررة من كورونا 
إيران- إصابة 54 عسكريا بكورونا
07/04/2020
إيران- إصابة 54 عسكريا بكورونا
ايران: سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما
07/04/2020
ايران: سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما
الصحة العالمية: العالم بحاجة لنحو 6 ملايين ممرضة إضافية
07/04/2020
الصحة العالمية: العالم بحاجة لنحو 6 ملايين ممرضة إضافية
الصين تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي وفاة جديدة بكورونا
07/04/2020
الصين تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي وفاة جديدة بكورونا
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 75 ألفا وأوروبا وامريكا الأكثر تضررا
07/04/2020
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 75 ألفا وأوروبا وامريكا الأكثر تضررا
الصحة المصرية : 95% من اصابات كورونا طفيفة
07/04/2020
الصحة المصرية : 95% من اصابات كورونا طفيفة
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