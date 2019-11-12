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7 شهداء- معا ترصد تطورات يوم من العدوان على غزة

نشر بتاريخ: 12/11/2019 ( آخر تحديث: 12/11/2019 الساعة: 19:19 )
غزة- معا- يواصل الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته على قطاع غزة، والتي بدأت منذ ساعات صباح الثلاثاء، تاركة حصيلة- غير نهائية- بسبعة شهداء وأكثر من 45 جريحا.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد اثنين من المواطنين شمال قطاع غزة، فيما استشهد  المواطن ابراهيم احمد الضابوس (26 عاما) متأثرا بجروحة التي اصيب بها في قصف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليلحق برفيقه الشهيد محمد حمودة الذي استشهد في نفس الغارة.
وفي وقت سابق استشهد الشاب زكي غنام (25 عاما) في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين واصيب ثلاثة اخرين في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبدأ التصعيد، باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته اسماء، اضافة الى اصابة اربعة من أولاده.

وأغارت الطائرات الاسرائيلية على موقع للمقاومة شرق بلدة بيت حانون للمرة الثانية خلال ساعة واحدة، فيما قال شهود عيان ان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

كما أغارات الطائرات على دفيئة زراعية بحي المنارة بخان يونس اضافة الى مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وشقة سكنية بمدينة غزة.

وقال مراسلنا: ان طائرات الاحتلال لاتزال تحلق بكثافة في اجواء قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية حيث اكد مصدر في المقاومة ارتفاع عدد الصواريخ الى اكثر من مئة وستين صاروخا شملت تل ابيب والخضيرة وعسقلان وسديدروت.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة مسؤوليتها عن اطلاق عدة رشقات فيما تبنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي المسؤولية عن اطلاق معظم الصواريخ.
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