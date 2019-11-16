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مصرع طفل بصعقة كهربائية بخان يونس
نشر بتاريخ: 16/11/2019 ( آخر تحديث: 16/11/2019 الساعة: 14:18 )
غزة- معا- لقي طفل، مصرعه ظهر اليوم السبت، اثر اصابته بصعقة كهربائة بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر طبي لمعا ان الطفل محمد الاسطل 7 سنوات وصل الى مشفى ناصر اثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله.
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