مصرع طفل بصعقة كهربائية بخان يونس

غزة- معا- لقي طفل، مصرعه ظهر اليوم السبت، اثر اصابته بصعقة كهربائة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لمعا ان الطفل محمد الاسطل 7 سنوات وصل الى مشفى ناصر اثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله.