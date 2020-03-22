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ارتفاع متواصل على الحرارة حتى نهاية الأسبوع

نشر بتاريخ: 22/03/2020 ( آخر تحديث: 22/03/2020 الساعة: 19:20 )
بيت لحم - معا - توقع الراصد الجوي لمعا داود طروة، ان يطرأ يوم غد الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الأربعاء يبقى الطقس لطيفاً خلال ساعات النهار، وبارداً نسبياً خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئاً نسبياً بوجه عام.
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