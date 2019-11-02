شاهد-الاحتلال ينشر فيديو للحظة قصف قطاع غزة فجرا

بيت لحم - معا-نشر جيش الاحتلال مقطعا مصورا يظهر فيه لحظة قصف مواقع في قطاع غزة.

واكد جيش الاحتلال بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلي ان طائرته قصفت مواقعا شمال، ووسط، وجنوب قطاع غزة

وزعم الاحتلال بان المواقع المقصوفة تتبع للمقاومة الفلسطينية بالقطاع.

وادعى انه دمر موقعا عسكريا تابع لمنظومة الدفاع الجوي للمقاومة، وموقعا آخر يحتوي على جهاز محاكاة لإطلاق نار مضادة للصواريخ بالاضافة الى مواقع تدريبات، ومجمع لإنتاج الوسائل القتالية، وموقع عسكري يُستخدم كمخزن للأسلحة.

وقال ان هذه الغارات جاءت ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات "الغلاف"، في وقت سابق مساء أمس.

يذكر بان قصف الاحتلال خلف شهيد و3 اصابات.