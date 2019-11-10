الأحد: 10/11/2019
الأخــبــــــار
  1. الديمقراطية: الوفاء لذكرى عرفات بإنهاء الإنقسام وتطبيق قرارات الوطني
  2. الملك عبد الله الثاني: نعلن انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر
  3. الحكومة الاسرائيلية توافق على تعيين نفتالي بينيت وزيرا للجيش
  4. إسرائيل تؤكد ان عقد الايجار لمنطقة الغمر مع الأردن حتى نهاية أبريل
  5. الرئيس الإيراني: اكتشفنا 53 مليار برميل من النفط الخام
  6. وزير الزراعة الاسرائيلي اروي ارئيل يعلن استقالته
  7. مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون في الساوية جنوب نابلس
  8. قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من الضفة الغربية
  9. معا تنتخب مجلس إدارتها الجديد للعامين القادمين
  10. وفاة صياد بصعقة كهربائية خلال عمله ببحر شمال قطاع غزة
  11. مصر تقرر اغلاق معبر رفح يوم غد الاحد
  12. إلقاء عبوات نحو سيارات اسرائيلية في منطقة بيت جالا دون وقوع اصابات
  13. ‏⁧الإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا
  14. نتانياهو يولي حقيبة وزارة الجيش لنفتالي بينيت وانتقادات حاده من خصومه
  15. مصرع شاب وأصابة خطيرة في حادث سير ذاتي في اريحا
  16. مصرع شابة 25 عاما إثر انقلاب جرار زراعي في جنين
  17. إيران تسقط طائرة مسيرة جنوب غرب البلاد
  18. داخلية غزة تعتقل ثلاثة مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية
  19. مندوب فلسطين: الاتهام بسوء الادارة لم يضر بعمليات الأونروا
  20. حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً

بنك فلسطين يدشن قناته للتواصل مع العملاء عبر تطبيق "واتس آب"

نشر بتاريخ: 10/11/2019 ( آخر تحديث: 10/11/2019 الساعة: 15:00 )
رام الله- معا- أطلق بنك فلسطين قناته الرسمية عبر تطبيق (واتس آب WhatsApp) المخصصة للتواصل مع العملاء، ويأتي هذا التطور كجزء من جهود البنك لتعزيز حضوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد المنصات الخاصة بالتواصل مع العملاء بشتى شرائحهم، وتطلعاتهم واستخداماتهم لهذه المنصات.

وحصل بنك فلسطين على التراخيص الرسمية اللازمة لإطلاق قناته عبر تطبيق الإتصال الأشهر في العالم (واتس آب WhatsApp) وذلك بهدف فتح قناة تواصل للبنك مع عملائه وتزويدهم بكافة العروض والحملات والبرامج الجديدة والأخبار الخاصة بالبنك، كما أنه يعتبر خدمة سريعة متوفرة على مدار الساعة، وبإمكان أي من العملاء والمواطنين في فلسطين وحول العالم التواصل مع البنك للإطلاع على آخر المستجدات.

من ناحيته صرح السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بأن هذه الخطوة هي خطوة أساسية ضمن استراتيجية البنك في الانتشار الرقمي، وتأكيداً على المصداقية التي تتمتع بها حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. معبراً عن فخره بالجهود التي يبذلها البنك في سبيل التسهيل على عملائه في الحصول على الخدمات وجودة التواصل والتفاعل من جانب البنك مع استفسارات العملاء والاطلاع على طبيعة مشاكلهم.

بدوره أكد السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين حصول بنك فلسطين على علامة التوثيق الخاصة بتطبيق (واتس اب ) للأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد فرصة جيدة للبنك من أجل الوصول لفئات أوسع من العملاء وغير العملاء من خلال استخدامهم لهذا التطبيق للاستفسار عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك كما هو متبع حالياً في كافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وقال حمايل بأن البنك خصص الرقم 00970593666666 لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع البنك. مشيراً في الوقت ذاته بأن التطبيق لن يقدم خدمات تتعلق بالعمليات البنكية كالاستفسار عن الرصيد أو طلب استعراض كشف حساب مختصر أو الاستعلام عن تفاصيل عملية بنكية أو عن نقاط أو غيرها.
اقـــرأ أيــضــاً
بنك الإسكان و"بالتل" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
الاقتصاد: السوق خال من عبوات "التونا ستاركيست"
الشوا يشارك في إطلاق فعاليات المؤتمر التكنولوجي اكسبوتك 2019
إطلاق أول سندات أثر إنمائي في فلسطين
ملفات مميزة
المزيد
اللحام: معا تجاوزت الأزمة ولدينا خطط مستقبلية للإستمرار بقوة
فتح تُجمّع على ترشيح "أبو مازن"
إسرائيل: غزة أمام ثلاثة سيناريوهات
شاهد- بوابة الباقورة والغمر تغلق للمرة الأخيرة
الحوثيون يتوعدون إسرائيل بأقسى الضربات
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018