بنك فلسطين يدشن قناته للتواصل مع العملاء عبر تطبيق "واتس آب"

رام الله- معا- أطلق بنك فلسطين قناته الرسمية عبر تطبيق (واتس آب WhatsApp) المخصصة للتواصل مع العملاء، ويأتي هذا التطور كجزء من جهود البنك لتعزيز حضوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد المنصات الخاصة بالتواصل مع العملاء بشتى شرائحهم، وتطلعاتهم واستخداماتهم لهذه المنصات.

وحصل بنك فلسطين على التراخيص الرسمية اللازمة لإطلاق قناته عبر تطبيق الإتصال الأشهر في العالم (واتس آب WhatsApp) وذلك بهدف فتح قناة تواصل للبنك مع عملائه وتزويدهم بكافة العروض والحملات والبرامج الجديدة والأخبار الخاصة بالبنك، كما أنه يعتبر خدمة سريعة متوفرة على مدار الساعة، وبإمكان أي من العملاء والمواطنين في فلسطين وحول العالم التواصل مع البنك للإطلاع على آخر المستجدات.

من ناحيته صرح السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بأن هذه الخطوة هي خطوة أساسية ضمن استراتيجية البنك في الانتشار الرقمي، وتأكيداً على المصداقية التي تتمتع بها حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. معبراً عن فخره بالجهود التي يبذلها البنك في سبيل التسهيل على عملائه في الحصول على الخدمات وجودة التواصل والتفاعل من جانب البنك مع استفسارات العملاء والاطلاع على طبيعة مشاكلهم.

بدوره أكد السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين حصول بنك فلسطين على علامة التوثيق الخاصة بتطبيق (واتس اب ) للأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد فرصة جيدة للبنك من أجل الوصول لفئات أوسع من العملاء وغير العملاء من خلال استخدامهم لهذا التطبيق للاستفسار عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك كما هو متبع حالياً في كافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وقال حمايل بأن البنك خصص الرقم 00970593666666 لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع البنك. مشيراً في الوقت ذاته بأن التطبيق لن يقدم خدمات تتعلق بالعمليات البنكية كالاستفسار عن الرصيد أو طلب استعراض كشف حساب مختصر أو الاستعلام عن تفاصيل عملية بنكية أو عن نقاط أو غيرها.