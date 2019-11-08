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القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
وزيرا الطاقة المصري والاسرائيلي يعلنان بدء ضخ الغاز من اسرائيل لمصر
حال الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
مـرور وحوادث
مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 في حوادث سير الشهر الماضي
15/01/2020 13:26
وفاة مسن متأثرا بجروحه إثر حادث سير بغزة
15/01/2020 09:31
اصابتان في حادثي سير منفصلين جنوب غزة
14/01/2020 08:29
مصرع طفل بحادث سير جنوب غزة
12/01/2020 14:05
مصرع طفل دهسا من قبل والدته في الخليل
07/01/2020 11:38
مصرع شابين من غزة خلال محاولتهما الهجرة
06/01/2020 17:14
مجهولون يسرقون صرافا آليا في أريحا
06/01/2020 13:02
إصابة شاب دهسه مستوطن شرق بيت لحم
02/01/2020 19:03
مصرع مواطن بحادث دهس غرب الخليل
02/01/2020 07:15
غزة: 66 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق خلال 2019
01/01/2020 13:13
مصرع طفل بحادث سير جنوب غزة
نشر بتاريخ: 30/12/2019 الساعة: 12:35
مصرع مواطن في حريق شب بمنزله في نابلس
نشر بتاريخ: 28/12/2019 الساعة: 23:20
اتلاف 71 مركبة غير قانونية في الخليل
نشر بتاريخ: 26/12/2019 الساعة: 14:33
مصرع شخص واصابة 229 بحوادث سير الأسبوع الماضي
نشر بتاريخ: 26/12/2019 الساعة: 14:11
مصرع شاب بحادث سير في جنين
نشر بتاريخ: 25/12/2019 الساعة: 09:57
الرابع خلال 24 ساعة- مصرع طفل بحادث سير جنوب القطاع
نشر بتاريخ: 21/12/2019 الساعة: 18:23
مصرع مواطن بصعقة كهربائية ببيت حانون
نشر بتاريخ: 21/12/2019 الساعة: 13:57
مصرع مواطن بحادث سير في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 20/12/2019 الساعة: 19:05
مصرع فتاة وشقيقها بحادث سير شمال القطاع
نشر بتاريخ: 19/12/2019 الساعة: 19:51
مصرع عامل من الظاهرية بحادثة عمل في اراضي عام 48
نشر بتاريخ: 19/12/2019 الساعة: 17:12
الدفاع المدني يخطر 21 منشأة
نشر بتاريخ: 15/12/2019 الساعة: 15:56
مقتل شاب في شجار عائلي شمال غرب القدس
نشر بتاريخ: 13/12/2019 الساعة: 21:20
مصرع مواطن واصابة اخر بحادث سير غرب نابلس
نشر بتاريخ: 11/12/2019 الساعة: 21:58
العثور على جثة شاب مشنوقا في منزله
نشر بتاريخ: 11/12/2019 الساعة: 16:42
مصرع طفلة نتيجة سقوطها من علو في قلقيلية
نشر بتاريخ: 10/12/2019 الساعة: 18:13
مصرع شخص واصابة 212 آخرين في حوادث سير الأسبوع الماضي
نشر بتاريخ: 08/12/2019 الساعة: 14:07
كشف ملابسات جريمة تهديد عبر "فيسبوك"
نشر بتاريخ: 08/12/2019 الساعة: 14:04
مصرع طفل دهسا وسط قطاع غزة
نشر بتاريخ: 08/12/2019 الساعة: 09:36
3 إصابات بحادث تصادم في الخليل
نشر بتاريخ: 08/12/2019 الساعة: 09:02
مصرع مسن بحادث سير جنوب غزة
نشر بتاريخ: 05/12/2019 الساعة: 12:54
العثور على جثة فتاة مدفونة في يطا
نشر بتاريخ: 05/12/2019 الساعة: 09:18
العثور على جثة فتى مشنوقا شرق جنين
نشر بتاريخ: 04/12/2019 الساعة: 14:42
مقتل مواطن بعيار ناري مجهول المصدر في الخليل
نشر بتاريخ: 04/12/2019 الساعة: 08:44
الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 03/12/2019 الساعة: 13:40
مصرع 13 شخصا وإصابة 913 آخرين الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 02/12/2019 الساعة: 12:43
مصرع 3 أشخاص واصابة 220 اخرين الأسبوع الماضي
نشر بتاريخ: 01/12/2019 الساعة: 12:41
اصابة ضابط شرطة اثناء محاولة القبض على مطلوب بالخليل
نشر بتاريخ: 29/11/2019 الساعة: 22:48
مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين بحادث في الخليل
نشر بتاريخ: 27/11/2019 الساعة: 11:57
مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم
نشر بتاريخ: 25/11/2019 الساعة: 14:55
الخليل: اتلاف 18 الف شتلة مخدرة (صور)
نشر بتاريخ: 25/11/2019 الساعة: 12:32
مصرع فلسطيني بحادث سير في اليونان
نشر بتاريخ: 24/11/2019 الساعة: 10:33
الشرطة والنيابة تحققان بوفاة سائق في رام الله
نشر بتاريخ: 23/11/2019 الساعة: 23:38
طواقم الاطفاء في بلدية الخليل تحمد حرائقا في الخليل وسنجر وواد القف
نشر بتاريخ: 21/11/2019 الساعة: 16:18
ضبط فيديوهات وصور- القبض على شخص ابتز سيدات عبر "الانستغرام"
نشر بتاريخ: 19/11/2019 الساعة: 15:58
مصرع طفل بصعقة كهربائية بخان يونس
نشر بتاريخ: 16/11/2019 الساعة: 14:18
مصرع مواطنين بحادث سير ذاتي غرب الخليل
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:53
مصرع مواطن جراء انقلاب جرار زراعي بالخليل
نشر بتاريخ: 12/11/2019 الساعة: 17:15
مصرع طفلة بحادث دهس في رام الله
نشر بتاريخ: 11/11/2019 الساعة: 16:48
وفاة صياد بصعقة كهربائية في بحر غزة
نشر بتاريخ: 09/11/2019 الساعة: 18:29
القبض على مطلوب بحقه أمر حبس بقيمة 3 مليون
نشر بتاريخ: 08/11/2019 الساعة: 20:03
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