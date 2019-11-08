الخميس: 16/01/2020
الأخــبــــــار
  1. القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
  2. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
  3. مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
  4. نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
  5. الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
  6. الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
  7. القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
  8. مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
  9. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
  10. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
  11. الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
  12. وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
  13. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
  14. نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
  15. إصابة عامل إثر سقوطه من ورشة بناء في مستوطنة "موديعين"
  16. الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
  17. استنفار للمستوطنين بعد هدم منزلين في "ايتسهار" لمستوطنين جنوب نابلس
  18. الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
  19. وزيرا الطاقة المصري والاسرائيلي يعلنان بدء ضخ الغاز من اسرائيل لمصر
  20. حال الطقس: اجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مساء الجمعة
مـرور وحوادثRSS Feed
مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 في حوادث سير الشهر الماضي
15/01/2020 13:26
وفاة مسن متأثرا بجروحه إثر حادث سير بغزة
15/01/2020 09:31
اصابتان في حادثي سير منفصلين جنوب غزة
14/01/2020 08:29
مصرع طفل بحادث سير جنوب غزة
12/01/2020 14:05
مصرع طفل دهسا من قبل والدته في الخليل
07/01/2020 11:38
مصرع شابين من غزة خلال محاولتهما الهجرة
06/01/2020 17:14
مجهولون يسرقون صرافا آليا في أريحا
06/01/2020 13:02
إصابة شاب دهسه مستوطن شرق بيت لحم
02/01/2020 19:03
مصرع مواطن بحادث دهس غرب الخليل
02/01/2020 07:15
غزة: 66 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق خلال 2019
01/01/2020 13:13
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