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الأخــبــــــار
الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
إصابة شاب بعيار معدني واعتقال 3 آخرين في جنين
الاحتلال يفتش عددا من المنازل في يطا جنوب الخليل ويستدعي مواطنا
مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
أخــبـــــار
فيديو- الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
16/01/2020 11:09
التربية تطلق حملة "أرضنا" ضمن أسبوع الشجرة الفلسطيني
16/01/2020 10:27
الشبيبة الفتحاوية تدعو وزراء خارجية أوروبا للاعتراف بفلسطين
16/01/2020 10:27
بيت لحم: الاحتلال يهدم خيمة و"كرافانا" ويجرف شارعين
16/01/2020 09:38
ليبرمان يتعهّد بحل العقدة السياسية وتشكيل حكومة
16/01/2020 09:27
اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
16/01/2020 08:58
البرغوثي: محميات بينيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية
16/01/2020 08:38
مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
16/01/2020 08:29
حالة الطقس
16/01/2020 08:21
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
16/01/2020 08:18
فلسطين تسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين إلى غيانا
نشر بتاريخ: 16/01/2020 الساعة: 06:58
اعلان قائمة "المشتركة" لخوض انتخابات الكنيست
نشر بتاريخ: 16/01/2020 الساعة: 06:51
تحالفات جديدة في اسرائيل استعدادا لانتخابات الكنيست
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 23:58
أين وصلت اجراءات عزل ترامب؟
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 23:42
"المبادرة" تكرم قسم صحة البيئة في مخيم الدهيشة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 22:33
"المشتركة" تقدم قائمتها للكنيست
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 22:18
المالكي يلتقي رئيس وزراء غيانا
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:37
المقاومة تتصدى - طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:20
نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:11
مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:11
الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:11
الحية: استراتيجية حماس تقوم على 7 محاور
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 21:10
موظفو العقود بوزارة الصحة يطالبون الحكومة بتثبيتهم
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 20:07
عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كولومبيا على آخر التطورات
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:50
الاحتلال يفرج عن الاسير علاء ابو جزر بعد اعتقال 17 عاما
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:46
نفايات اسرائيلية في المياه اللبنانية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:42
العاهل الأردني يحذر من "حرب شاملة" في الشرق الأوسط
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:40
متضرر من عدوان ٢٠١٤ ملاحق بتهمة عدم التزامه بتسديد ثمن الاصلاح
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 19:05
عشراوي: لا نريد للكنائس في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 18:14
الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء GRM
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:43
الشرطة بغزة تقبض على 3 أشخاص يزورون تقارير طبية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:28
طلاب يصممون نموذج جزيرة اصطناعية في بحر غزة لحل أزمة الكثافة السكانية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:25
مجدلاني يفتتح مركز السراج لتنمية الطفولة بحنين
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:05
الاحتلال يستولي على مئات الدونمات جنوب بيت لحم
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 17:02
أستاذة الهندسة المعمارية نادية حبش ضمن قائمة أكثر 50 مهندسا معماريا
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:49
دولة يبحث مع السفير الاردني إبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:45
مجلس تنظيم قطاع المياه يناقش مع مزودي الخدمة نتائج مؤشرات أداء 2018
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:43
البكري يبحث مع وزير المواصلات احتياجات الخليل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:43
رجال أعمال مصريين يلتقون في القدس ريفلين
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:40
فلسطين تسلم راية مجموعة الـ77 والصين لجمهورية غَيانا
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:17
اشتية يبحث مع البنك الدولي إمكانيات دعم خطط الحكومة التنموية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 16:11
صور- زراعة أشجار في محمية ام الخير جنوب الخليل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 15:48
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات "الغلاف"
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 15:47
الاحتلال يخطر بهدم غرفة سكنية جنوب الخليل
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 15:15
سلطة المياه وجامعة البولتكنك توقعان مذكرة تعاون
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:56
وزير العدل لـ معا: "الجنائية" حسمت امرها وستجلب الشهود والقتلة
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:36
الوزير غنيم يبحث احتياجات بلدية العيزرية
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:35
توزيع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:20
ضبط ذهب مسروق بقيمة مليون شيقل بنابلس
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 13:04
"الديمقراطية" تلتقي الامين العام لحزب الاستقلال المغربي
نشر بتاريخ: 15/01/2020 الساعة: 12:58
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