الخميس: 16/01/2020
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
  2. إصابة شاب بعيار معدني واعتقال 3 آخرين في جنين
  3. الاحتلال يفتش عددا من المنازل في يطا جنوب الخليل ويستدعي مواطنا
  4. مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
  5. الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
  6. حالة الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة
  7. القائمة العربية المشتركة تقدم قائمتها للكنيست
  8. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة
  9. مؤسسات حقوقية تطالب اسرائيل بوقف رش مبيدات على حدود عزة
  10. نائب ترامب يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
  11. الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة 3 مرات شمال غرب غزة
  12. الاردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية بالضفة
  13. القيادي بحماس خليل الحية:جاهزون لزيارة أي دولة ولا نعلن القطيعة مع أحد
  14. مصادر عبرية: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة
  15. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
  16. وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
  17. الاحتلال يوزع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر
  18. وقائي نابلس يضبط ٤ كيلو ذهب تم سرقتها من اهلنا بالداخل ونقلها لنابلس
  19. السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
  20. نفتالي بينيت يقرر انشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية
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فيديو- الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل
16/01/2020 11:09
التربية تطلق حملة "أرضنا" ضمن أسبوع الشجرة الفلسطيني
16/01/2020 10:27
الشبيبة الفتحاوية تدعو وزراء خارجية أوروبا للاعتراف بفلسطين
16/01/2020 10:27
بيت لحم: الاحتلال يهدم خيمة و"كرافانا" ويجرف شارعين
16/01/2020 09:38
ليبرمان يتعهّد بحل العقدة السياسية وتشكيل حكومة
16/01/2020 09:27
اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
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البرغوثي: محميات بينيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية
16/01/2020 08:38
مجلس الشيوخ يتسلم قرار اتهام ترامب ومحاكمته تبدأ الثلاثاء
16/01/2020 08:29
حالة الطقس
16/01/2020 08:21
الاحتلال يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون
16/01/2020 08:18
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