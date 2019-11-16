السبت: 16/11/2019
الأخــبــــــار
  1. الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار
  2. طائرات الاحتلال تجدد قصفها لقطاع غزة
  3. هنية للنخالة: علاقتنا لا انفصام لها
  4. صاروخان بتجاه مستوطنات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي
  5. الأردن: الحفاظ على الوضع القائم في القدس مسؤولية دولية
  6. توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء
  7. تعاون أمريكي إسرائيلي في "حرب الدرونات" بالشرق الأوسط
  8. 40 عاماً في الأسر- البرغوثي: من يسعى للحرية هو مشروع شهيد
  9. الرئيس يرحب بالتصويت على تجديد تفويض الأونروا
  10. اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين
  11. ملادينوف: لايوجد مبرر لاستهداف المدنيين في غزة
  12. نادي الأسير: نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج
  13. حماس والجهاد لـمعا: العلاقة بيننا في أفضل حالاتها على الإطلاق
  14. اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات في صوريف بالخليل
  15. ضبط شاحنة عجول مهربة من إسرائيل في محافظة جنين
  16. اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
  17. تقرير: 90 غارة اسرائيلية على غزة خلفت خسائر بـ 3 مليون دولار
  18. اليوم الذكرى الـ31 لاعلان استقلال فلسطين
  19. الاحتلال يقرر تعليق الدراسة في "عسقلان"
  20. مصرع مسن في حادث سير بدير البلح

بقيادة ميسي- المنتخب الارجنتيني يقرر اللعب في تل ابيب

نشر بتاريخ: 16/11/2019 ( آخر تحديث: 16/11/2019 الساعة: 12:01 )
بيت لحم - معا- أعلن منتخبا الارجنتين واوروغواي انهم سيصلون الى إسرائيل كما هو مخطط سابقا لخوض مباراتهما الودية التي ستقام الاثنين القادم في تل ابيب.

وأعلن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني عبر حسابه في تويتر ان المنتخب سيصل الى إسرائيل الاحد، حيث سيقود المنتخب نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، وأيضا منحت اوروغواي الضوء الأخضر لمنتخبها، للعب هذه المباراة التي بيعت جميع تذاكرها.

وكان اتحاد كرة القدم الارجنتيني، ابلغ منظمي مبارة الارجنتين والباراغوي، بإلغاء المباراة في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وكان لاعبي منتخب

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بهدف نظيف أمام نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة، في مباراة سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي أليسون بيكر (14).
اقـــرأ أيــضــاً
بالصور- المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة
غوتيرش يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"
تصويت أممي على قرار يجبر اسرائيل دفع تعويضات عن عدوان 2006
قيادي بحركة الجهاد: نحن وحماس إخوة الدم والسلاح والهدف
ملفات مميزة
المزيد
فيديو- اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات بالخليل
محلل اسرائيلي: جولة التصعيد شكلت براعم التعاون بين اسرائيل وحماس
فيديو - صاروخ السرايا الجديد
سرايا القدس: ملتزمون بقرار القيادة وأيدينا على الزناد
مجزرة اسرائيلية- 8 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018