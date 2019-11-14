السبت: 16/11/2019
الأخــبــــــار
  1. الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار
  2. طائرات الاحتلال تجدد قصفها لقطاع غزة
  3. هنية للنخالة: علاقتنا لا انفصام لها
  4. صاروخان بتجاه مستوطنات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي
  5. الأردن: الحفاظ على الوضع القائم في القدس مسؤولية دولية
  6. توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء
  7. تعاون أمريكي إسرائيلي في "حرب الدرونات" بالشرق الأوسط
  8. 40 عاماً في الأسر- البرغوثي: من يسعى للحرية هو مشروع شهيد
  9. الرئيس يرحب بالتصويت على تجديد تفويض الأونروا
  10. اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين
  11. ملادينوف: لايوجد مبرر لاستهداف المدنيين في غزة
  12. نادي الأسير: نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج
  13. حماس والجهاد لـمعا: العلاقة بيننا في أفضل حالاتها على الإطلاق
  14. اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات في صوريف بالخليل
  15. ضبط شاحنة عجول مهربة من إسرائيل في محافظة جنين
  16. اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
  17. تقرير: 90 غارة اسرائيلية على غزة خلفت خسائر بـ 3 مليون دولار
  18. اليوم الذكرى الـ31 لاعلان استقلال فلسطين
  19. الاحتلال يقرر تعليق الدراسة في "عسقلان"
  20. مصرع مسن في حادث سير بدير البلح
مــحــاولات
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فضائية مـعـا
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فيديو- مدن إسرائيلية تعطّل الدراسة والمراكز التجارية خالية
صور وفيديو- 100 صاروخ ضربت مستوطنات الغلاف وصولا الى تل ابيب
المستوطنون يقطفون مئات أشجار الزيتون في شمال الضفة .. من المسؤول؟
اشتية: الديمقراطية ستنهي الانقسام (فيديو)
اقـتـصــــاد
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التأمين الوطنية تطلق حملة تحقيق الامنيات
ريــاضــــة
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المنتخب الفلسطيني يواصل نزيف النقاط بالتصفيات الآسيوية المزدوجة
اسرائيليات
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هل تعهدت إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات؟
أســــــــرى
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"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى
عـربــي ودولـي
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خامنئي: إيران لاتريد القضاء على اليهود
الـشــتـات
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من هو أكرم العجوري الذي نجا من محاولة اغتيال اسرائيلية في دمشق؟
فلسطين 48
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القائمة المشتركة: استمرار العدوان على غزة حاجة سياسية لنتنياهو
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد
النائب جبارين يطرح في الكنيست قضايا خريجي الطب بالخارج
إصابة شاب بجريمة إطلاق نار في أم الفحم
الـمـــــــــرأة
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توقيع اتفاقية لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين
اتحاد المرأة والإعلام يكرمان الشهيدة حوراني والرائدتين مرعي وطوقان
وزيرا "العمل والمرأة" يبحثان آليات تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي.
ثــقــافــــة
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لن ننساك..
دراسة علمية: الهيمنة الحزبية أسهمت في اهتزاز الصورة الذهنية للإعلام
الأكاديمية الحرازين تعود إلى غزة بعد حصولها على وسام المرأة العربية
كأنَّ البُراقَ يطيرُ إلى القدس
أقــــــــــلام
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قراءة في نتائج العدوان على غزة
في الذكرى الـ 31 لإعلانه فلنجسده استقلالا حقيقيا بوحدتنا الوطنية
ما بعد العدوان الأخير على غزة ليس كما قبله
الجامعات والتطوير الاكاديمي(الأستاذ الجامعي والطالب والمادة التعليمية)
عـلــوم وتكنولوجـيـا
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لمستخدمي أندرويد- "واتساب" تضيف ميزة جديدة
تسريبات تكشف عن أقوى هواتف هواوي
ناسا تعيد تسمية أبعد كائن عن الأرض لصلته بـ"دلالات نازية"
فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف
صـحـــة وحـيـــاة
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وداعا لحقن الإنسولين
6 علامات مزعجة على "وجه المدخّن"
إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة
التدخين أثناء الحمل يعزز خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ
أخــبـــــار
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ملفات مميزة
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كيف اثرت الجولة الاخيرة على علاقات حماس والجهاد؟
فيديو- اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات بالخليل
محلل اسرائيلي: جولة التصعيد شكلت براعم التعاون بين اسرائيل وحماس
فيديو - صاروخ السرايا الجديد
سرايا القدس: ملتزمون بقرار القيادة وأيدينا على الزناد
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فضائية مـعـا
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فيديو- مدن إسرائيلية تعطّل الدراسة والمراكز التجارية خالية
صور وفيديو- 100 صاروخ ضربت مستوطنات الغلاف وصولا الى تل ابيب
المستوطنون يقطفون مئات أشجار الزيتون في شمال الضفة .. من المسؤول؟
اشتية: الديمقراطية ستنهي الانقسام (فيديو)
لا تملكها إلا 6 دول.. 9 معلومات عن منظومة "بوك إم"الصاروخية (فيديو)
اصابات بجروح واختناق في اعتداءات للاحتلال في القدس(فيديو)
مـرور وحوادث
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مصرع مواطنين بحادث سير ذاتي غرب الخليل
مصرع مواطن جراء انقلاب جرار زراعي بالخليل
مصرع طفلة بحادث دهس في رام الله
وفاة صياد بصعقة كهربائية في بحر غزة
القبض على مطلوب بحقه أمر حبس بقيمة 3 مليون
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الاغلاق: 14/11/2019
اغتيال ابو بكر البغدادي :
خبر كبير الفلسطينيين وتابعوه باهتمام
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