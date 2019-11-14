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الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار
طائرات الاحتلال تجدد قصفها لقطاع غزة
هنية للنخالة: علاقتنا لا انفصام لها
صاروخان بتجاه مستوطنات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي
الأردن: الحفاظ على الوضع القائم في القدس مسؤولية دولية
توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء
تعاون أمريكي إسرائيلي في "حرب الدرونات" بالشرق الأوسط
40 عاماً في الأسر- البرغوثي: من يسعى للحرية هو مشروع شهيد
الرئيس يرحب بالتصويت على تجديد تفويض الأونروا
اشتية: اسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين
ملادينوف: لايوجد مبرر لاستهداف المدنيين في غزة
نادي الأسير: نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج
حماس والجهاد لـمعا: العلاقة بيننا في أفضل حالاتها على الإطلاق
اصابة صحفي بعينه خلال تغطيته مواجهات في صوريف بالخليل
ضبط شاحنة عجول مهربة من إسرائيل في محافظة جنين
اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
تقرير: 90 غارة اسرائيلية على غزة خلفت خسائر بـ 3 مليون دولار
اليوم الذكرى الـ31 لاعلان استقلال فلسطين
الاحتلال يقرر تعليق الدراسة في "عسقلان"
مصرع مسن في حادث سير بدير البلح
نجاة مجموعة شبان من استهداف الاحتلال قرب جباليا
وزير العدل يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو دياك
الاحتلال يكشف اسباب اطلاق الصواريخ من غزة الليلة الماضية
تقرير- حزبا "الليكود" و"ازرق ابيض" يتنافسان على ضم الاغوار
أهم الأخبار
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أبو بكر: الجاليات الفلسطينية مطالبة بتشكيل لوبيات ضغط للدفاع عن الأسرى
"النصر لإسرائيل"... فيديو يثير ضجة في السعودية وفلسطين
مصرع طفل بصعقة كهربائية بخان يونس
لوكسمبورغ تتكفل بعلاج شبان من غزة
أبو دياك: حالة الأسير سامي أبو دياك توثق انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى
الجامعات والتطوير الاكاديمي(الأستاذ الجامعي والطالب والمادة التعليمية)
مظاهرات في مدن إيرانية احتجاجا على زيادة أسعار الوقود
بالصور- المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة
غوتيرش يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"
تصويت أممي على قرار يجبر اسرائيل دفع تعويضات عن عدوان 2006
بقيادة ميسي- المنتخب الارجنتيني يقرر اللعب في تل ابيب
قيادي بحركة الجهاد: نحن وحماس إخوة الدم والسلاح والهدف
مــحــاولات
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إسرائيل حائرة .. هل إنتصرت ام لا ؟
رئيس الشاباك خدع نتانياهو وورطه في نار غزة ومصيدة أبو عطا
هل يرشح أبو مازن نفسه للرئاسة مرة أخرى ..
فضائية مـعـا
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فيديو- مدن إسرائيلية تعطّل الدراسة والمراكز التجارية خالية
صور وفيديو- 100 صاروخ ضربت مستوطنات الغلاف وصولا الى تل ابيب
المستوطنون يقطفون مئات أشجار الزيتون في شمال الضفة .. من المسؤول؟
اشتية: الديمقراطية ستنهي الانقسام (فيديو)
اقـتـصــــاد
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التأمين الوطنية تطلق حملة تحقيق الامنيات
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تراجع اسعار النفط والذهب عالميا
سلطة النقد ونقابة الصحفيين توقعان مذكرة تفاهم
الاحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال تشرين أول
ريــاضــــة
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المنتخب الفلسطيني يواصل نزيف النقاط بالتصفيات الآسيوية المزدوجة
اكاديمية نجوم الكرة ... هدف يتحقق ومواهب نحو الاحتراف
السعودية تعلن المشاركة في خليجي 24 بقطر
قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الدوحة
الثانوية الإسلامية تحتل الوصيف ببطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية
اسرائيليات
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هل تعهدت إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات؟
الاحتلال يكشف اسباب اطلاق الصواريخ من غزة الليلة الماضية
بقيادة ميسي- المنتخب الارجنتيني يقرر اللعب في تل ابيب
صاروخان بتجاه مستوطنات الغلاف وصافرات الإنذار تدوي
توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء
أســــــــرى
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"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى
40 عاماً في الأسر- البرغوثي: من يسعى للحرية هو مشروع شهيد
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خامنئي: إيران لاتريد القضاء على اليهود
"النصر لإسرائيل"... فيديو يثير ضجة في السعودية وفلسطين
مظاهرات في مدن إيرانية احتجاجا على زيادة أسعار الوقود
بالصور- المئات يتظاهرون في نيويورك دعماً لغزة
غوتيرش يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"
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وزيرا "العمل والمرأة" يبحثان آليات تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
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في الذكرى الـ 31 لإعلانه فلنجسده استقلالا حقيقيا بوحدتنا الوطنية
ما بعد العدوان الأخير على غزة ليس كما قبله
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لمستخدمي أندرويد- "واتساب" تضيف ميزة جديدة
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ناسا تعيد تسمية أبعد كائن عن الأرض لصلته بـ"دلالات نازية"
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"اللوح" يستقبل وزير النقل والمواصلات ورئيس اتحاد المستهلك
نشر بتاريخ: 16/11/2019 الساعة: 13:06
حزب الشعب يرحب بالتصويت الدولي لصالح تمديد تفوض وكالة الغوث "الأونروا"
نشر بتاريخ: 16/11/2019 الساعة: 10:30
عشراوي: تجديد ولاية "الأونروا" انتصار للعدالة والقانون الدولي
نشر بتاريخ: 15/11/2019 الساعة: 22:51
عريقات يبحث مع الرئيس السيراليوني سبل تعزيز التعاون
نشر بتاريخ: 15/11/2019 الساعة: 15:52
الخضري: ذكرى اعلان الاستقلال يجب ان تدفعنا الى الوحدة الوطنية
نشر بتاريخ: 15/11/2019 الساعة: 13:16
تنظيم فعالية تراثية في بلدة كور
نشر بتاريخ: 15/11/2019 الساعة: 03:03
الشبكة تطالب بمحاسبة الاحتلال وتحقيق المصالحة كرد على جرائم الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 19:21
الأمم المتحدة: منعنا مع مصر اندلاع حرب في غزة
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 17:20
الإغاثة الزراعية تختتم مخيم "نجاحها لريادة الاعمال الزراعية"
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 17:17
الرّفاعي يعقد اجتماعات على هامش احتفاليّة يوم الوثيقة العربية بالقاهرة
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 17:14
التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تدريبيّة حول الموازنة التشاركية والمواطن
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 16:49
المجلس الوطني يراسل الاتحادات البرلمانية بشأن جرائم الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 16:41
العرجا: قطاعا الفندقة والسياحة يلعبان دورا مهما بالمجتمع والاقتصاد
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 15:36
محافظ سلفيت يفتتح فعاليات يوم السكري العالمي
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 15:12
عبد الهادي يطلع سفير روسيا لدى سوريا على آخر التطورات في فلسطين
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 15:01
وزير الاقتصاد يشارك في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط حول الإبداع
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 14:58
وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الإنجليزية
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 14:56
"التربية" وبيرزيت تبحثان تعزيز تطبيق "لبنات التعلم" في المدارس
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 14:55
الهباش يشارك في قمة القيادات الدينية العالمية في أذربيجان
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 14:55
ورشة في "تطوير الإعلام" حول التغطية الصحافية للعنف ضد النساء
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 14:54
الشبكة تطالب بتحقيق المصالحة كرد على جرائم الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:51
رئيس بلدية بيت لحم يستقبل وفداً من مدينة مونبلييه الفرنسية
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:50
فتح اقليم سلفيت: نواجه صراعا ديمغرافيا في المحافظة
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:06
القواسمي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:04
الديمقراطية تدعو للتحقيق في جرائم الإحتلال
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:03
مشروع تقوية قطاع النقل يختتم مؤتمره الثاني
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 13:02
جمعية التضامن تستكمل أعمالها الخيرية
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 12:57
معايعة: توعية الاجيال القادمة بأهمية التراث الفلسطيني ضرورة وطنية
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 12:56
الخارجية تُدين صمت المجتمع الدولي على مذبحة عائلة "أبو ملحوس"
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 11:50
غرفة قلقيلية تعقد لقاء مع مدير عام ضريبة القيمة المضافة والجمارك
نشر بتاريخ: 14/11/2019 الساعة: 10:35
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فضائية مـعـا
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الاغلاق: 14/11/2019
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